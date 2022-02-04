ВОЗ о регистрации «Спутника V»: процесс идет

Вуйнович рассказала, что ВОЗ получила необходимые для регистрации вакцины документы 30 декабря 2021 года.
«Конечно, спекулировать не буду… но с декабря месяца, даже с ноября месяца процесс идет очень хорошо, я очень ожидаю, что процесс закончится», — заявила она в эфире «России 24».
По словам Вуйнович, даже в случае одобрения ВОЗ российской вакцины некоторые страны все равно смогут запрещать въезд привитым этим препаратом. «Даже зарегистрированные вакцины некоторые не признают… Регистрация вакцины не значит, что она должна применяться как паспорт», — добавил она.
«Спутник» признан более чем в 60 странах мира, по всему миру было поставлено более 400 млн доз российской вакцины. Мелита Вуйнович надеется, что процесс регистрации препарата в ВОЗ закончится в 2022 году. Эксперты организации могут посетить Россию в рамках процесса одобрения «Спутника V» в феврале. В прошлый раз инспекторы ВОЗ приезжали в Россию летом 2021 года. Тогда процесс одобрения был приостановлен из-за выявленных инспекторами нарушений на одном из четырех предприятий. В октябре 2021-го ВОЗ возобновила процедуру регистрации «Спутника V». В организации объясняли задержку одобрения вакцины отсутствием нужной информации.