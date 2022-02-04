Верховный суд подтвердил запрет садиться за руль после приема корвалола

Согласно материалам дела, которые есть в распоряжении РИА Новости, сотрудники ГИБДД остановили истца, когда он не пропустил пешеходов, и проверили на состояние опьянения. Освидетельствование нашло у него следы психотропного вещества — фенобарбитала из группы барбитуратов. Поскольку правила освидетельствования не устанавливают минимальный порог концентрации психотропного вещества и не учитывают цель употребления таблеток, мужчину лишили прав.
Он обратился в Верховный суд РФ и оспорил эти пункты порядка освидетельствования.
«Психотропные вещества могут использоваться в медицинских целях по назначению врача и в соответствии с инструкциями по применению лекарственных средств, которые доступны к свободному приобретению. В частности, лекарственные препараты валокордин и корвалол содержат психотропное вещество фенобарбитал из группы барбитуратов», — отмечал истец.
По его мнению, отказ учитывать цель приема и концентрацию вещества противоречит закрепленному в Конституции праву на охрану здоровья и медицинскую помощь.
«Законодательство в сфере дорожного движения запрещает водителю управлять транспортным средством в состоянии любого вида опьянения независимо от причины, вызвавшей такое опьянение, которое, в частности, может явиться следствием употребления разрешенных к применению лекарственных препаратов», — решил суд. Он напомнил, что инструкция по медицинскому применению лекарственного препарата должна содержать сведения о возможном влиянии лекарства на способность управлять транспортом.