Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
День в истории: 4 февраляЯлтинская конференция, самый массовый митинг в СССР и другие события, которые произошли в этот день
Фоторепортажи
13Названы победители Nature photographer of the year 2021
24Массовые протесты в Казахстане
11:11 (мск), источник: Газета.Ру

В канализации Нью-Йорка найдены загадочные варианты коронавируса

По меньшей мере четыре ранее неизвестных варианта SARS-CoV-2 обнаружили в сточных водах Нью-Йорка ученые под руководством специалистов Миссурийского университета. Подробности они изложили в статье в журнале Nature Communications.

COVID-19: новые случаи за 90 дней
США
Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
11:42 (мск)В России обновлен рекорд заражений COVID-19, госпитализированы еще 17,8 тыс. человек
Новости по темеПолная статистика
Источник: Reuters

Сбор проб сточных вод Нью-Йорка велся с лета 2020 года. В пробах за 2021 год исследователи обнаружили варианты вируса с мутациями, нехарактерными ни для одних из известных вариантов. Все мутации касались одной и той же области генома вируса.

«Мы до сих пор не знаем, откуда взялся вариант “омикрон”, но он должен был откуда-то появиться, — отмечают исследователи. — Новые варианты появляются повсюду, включая “омикрон”, который в конце концов попал в общую популяцию и посеял хаос. Мы думаем, что эти необычные мутировавшие образцы могут стать основой для появления нового варианта, опасного для человека».

У людей обнаруженные варианты выявлены не были. По мнению исследователей, в этом случае речь идет о мутациях, возникших из-за распространения вируса среди животных, вероятно, крыс, обитающих в канализационной системе Нью-Йорка. SARS-CoV-2 попал к людям от животных, теперь же, по-видимому, произошел обратный процесс — «человеческие» варианты вируса распространились среди животных и эволюционировали в их организме. Насколько заразны они могут оказаться для человека — пока не ясно.

Во время загрузки произошла ошибка.
 «Был записан к психиатру». Мужчина упал с 18-го этажа на девочку
Бросившая в зоопарке Ташкента дочь к медведю женщина была в депрессии из-за мужа
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь