В канализации Нью-Йорка найдены загадочные варианты коронавируса

Сбор проб сточных вод Нью-Йорка велся с лета 2020 года. В пробах за 2021 год исследователи обнаружили варианты вируса с мутациями, нехарактерными ни для одних из известных вариантов. Все мутации касались одной и той же области генома вируса.
«Мы до сих пор не знаем, откуда взялся вариант “омикрон”, но он должен был откуда-то появиться, — отмечают исследователи. — Новые варианты появляются повсюду, включая “омикрон”, который в конце концов попал в общую популяцию и посеял хаос. Мы думаем, что эти необычные мутировавшие образцы могут стать основой для появления нового варианта, опасного для человека».
У людей обнаруженные варианты выявлены не были. По мнению исследователей, в этом случае речь идет о мутациях, возникших из-за распространения вируса среди животных, вероятно, крыс, обитающих в канализационной системе Нью-Йорка. SARS-CoV-2 попал к людям от животных, теперь же, по-видимому, произошел обратный процесс — «человеческие» варианты вируса распространились среди животных и эволюционировали в их организме. Насколько заразны они могут оказаться для человека — пока не ясно.