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11:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

День неандертальца: необычные открытия о наших «родственниках» последних лет

В 1856 году в немецкой пещере Неандерталь были найдены череп и обломки костей неизвестного человекоподобного существа. Год спустя, 4 февраля, в Бонне революционное открытие — «кузена» человека неандертальца — представили миру. Вот самые последние научные открытие об этом вымершем виде людей.

Источник: Reuters

Неандертальцы могли разговаривать друг с другом

Международная группа ученых с помощью новой программы создала виртуальные 3D-модели структуры ушей неандертальца. Оказалось, что неандертальцы могли слышать в диапазоне 4−5 килогерц (это большая часть диапазона речи современных людей), воспроизводить звуки в этой частоте и использовать согласные.

Самые древние отпечатки ног неандертальцев нашли в Испании

В Испании палеонтологи обнаружили самые древние отпечатки ног неандертальцев в Европе — следам оказалось около 100 тыс. лет. Находка не только подтвердила существование неандертальцев на тех территориях во времена верхнего плейстоцена, но и показала, как дети неандертальцев играли и танцевали на песке.

Что ели неандертальцы Сибири

Жившие на Алтае неандертальцы охотились на крупный и мелкий рогатый скот, а также собирали пригодные в пищу растения, установили исследователи. Они проанализировали останки из Чагырской пещеры. В целом восточные и западные неандертальцы мало отличались в вопросе диеты.

Неандертальцы создали самое древнее украшение из известных

На севере Германии у входа в пещеру Айнхорнхеле ученые обнаружили необычный артефакт, относящийся к временам неандертальцев. Он представляет собой кость гигантского оленя Megaloceros giganteus, украшенную геометрическим орнаментом. Это самое древнее украшение из известных возрастом более 50 тысяч лет может быть доказательством наличия абстрактного мышления у неандертальцев.

Кровь неандертальцев была очень похожа на человеческую

Новый анализ геномов неандертальцев показал, что их кровь была гораздо ближе к человеческой, чем считалось ранее. Ученые из Франции проанализировали геномы трех неандертальцев и обнаружили, что у древних «кузенов» человека встречались группы крови 0, А и В.

Лицо Крейна

В Нидерландах воссоздали облик неандертальца, известного как Крейн. Он жил 50−70 тысяч лет назад на территории Доггерленда — ныне затонувшего участка суши, который соединял голландское побережье с Британией.

Неандертальцы начали менять экосистемы 125 тысяч лет назад

До сих пор считалось, что люди начали формировать свою среду обитания лишь 10 тысяч лет назад. Но археологи из Лейденского университета обнаружили, что Неандертальцы начали необратимо менять природу, по крайней мере в Германии, за 115 тысяч лет до человека.

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Анна Лысенко

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