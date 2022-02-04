День неандертальца: необычные открытия о наших «родственниках» последних лет

Международная группа ученых с помощью новой программы создала виртуальные 3D-модели структуры ушей неандертальца. Оказалось, что неандертальцы могли слышать в диапазоне 4−5 килогерц (это большая часть диапазона речи современных людей), воспроизводить звуки в этой частоте и использовать согласные.
В Испании палеонтологи обнаружили самые древние отпечатки ног неандертальцев в Европе — следам оказалось около 100 тыс. лет. Находка не только подтвердила существование неандертальцев на тех территориях во времена верхнего плейстоцена, но и показала, как дети неандертальцев играли и танцевали на песке.
Жившие на Алтае неандертальцы охотились на крупный и мелкий рогатый скот, а также собирали пригодные в пищу растения, установили исследователи. Они проанализировали останки из Чагырской пещеры. В целом восточные и западные неандертальцы мало отличались в вопросе диеты.
На севере Германии у входа в пещеру Айнхорнхеле ученые обнаружили необычный артефакт, относящийся к временам неандертальцев. Он представляет собой кость гигантского оленя Megaloceros giganteus, украшенную геометрическим орнаментом. Это самое древнее украшение из известных возрастом более 50 тысяч лет может быть доказательством наличия абстрактного мышления у неандертальцев.
Новый анализ геномов неандертальцев показал, что их кровь была гораздо ближе к человеческой, чем считалось ранее. Ученые из Франции проанализировали геномы трех неандертальцев и обнаружили, что у древних «кузенов» человека встречались группы крови 0, А и В.
В Нидерландах воссоздали облик неандертальца, известного как Крейн. Он жил 50−70 тысяч лет назад на территории Доггерленда — ныне затонувшего участка суши, который соединял голландское побережье с Британией.
До сих пор считалось, что люди начали формировать свою среду обитания лишь 10 тысяч лет назад. Но археологи из Лейденского университета обнаружили, что Неандертальцы начали необратимо менять природу, по крайней мере в Германии, за 115 тысяч лет до человека.