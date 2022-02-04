На поле для гольфа в Шотландии нашли почти 100-летнее послание

Рабочие, проводившие ремонт на поле для гольфа в шотландском городке Эли, обнаружили почти 100-летнее послание из прошлого.
Интригующее письмо в бутылке с 1926 года пролежало в песке под одним из бункеров — песчаной ловушкой для мячей на гольф-поле. Сообщение оставили люди с фамилиями Исон, Дональдсон и Кинг, сообщает издание о гольфе Bunkered.
«Сегодня мы здесь, но где мы будем, когда это найдут, мы не знаем. Удачи», — говорится в записке, оставленной на обратной стороне пачки сигарет. Небольшое расследование показало, что Исон, Дональдсон и Кинг были работниками гольф-клуба, который существует с 1875 года.
Работникам, которые приводят поле в порядок, предложили написать собственную записку и закопать ее на прежнем месте, чтобы продолжить традицию.