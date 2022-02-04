Второклассник из США написал книжку и тайно оставил ее в библиотеке

Восьмилетний Диллон Хелбиг из города Бойсе в американском штате Айдахо в конце декабря прошлого года придумал рождественскую приключенческую историю, которую записал в своем красном блокноте и проиллюстрировал карандашными рисунками. Своей рукописной книжкой Диллон захотел поделиться с другими, а потому, при содействии своей бабушки, отправился в местную библиотеку и тайком оставил блокнот на полке с иллюстрированными изданиями.
Через несколько дней он вернулся в библиотеку и увидел, что книга пропала с полки. Мальчик подумал, что работники учреждения ее выбросили, но все произошло наоборот. Оказалось, что блокнот нашел библиотекарь Алекс Хартман, который сначала сам прочитал историю, а затем дал на оценку своему маленькому сыну, который назвал ее одной из самых смешных книг, которую он знает.
В итоге сотрудники библиотеки решили, что книга вполне соответствует всем необходимым критериям и связались с Хелбигом, чтобы попросить его разрешения прикрепить на блокнот штрих-код и официально добавить произведение в раздел графических романов.
Об этой истории узнали не только читатели библиотеки, но и журналисты, которые рассказали о ней на радио. После этого единственный экземпляр «Рождественского приключения Диллона Хелбига» стал настоящим хитом, а в библиотеке выстроилась огромная очередь из тех, кто хотел его прочитать.
Сообщается, что в листе ожидания уже записаны 55 человек. А если учитывать, что каждый читатель может держать у себя книгу до четырех недель, то очередь может растянуться более чем на год.
Известно, что в библиотеке начали работать над электронной версией детской книги, а сам автор уже пишет продолжение «Рождественского приключения», которое заканчивается посещением дома Гринча и местью за украденное Рождество. Также в планах мальчика есть книга о шкафе, который съедает куртки, пишет Washington Post.