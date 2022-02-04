В Великобритании нашли пещеру, переполненную останками древних животных

Во время строительных работ в британской деревне Шерфорд недалеко от Плимута рабочие внезапно обнаружили пещеру со множеством на удивление хорошо сохранившихся останков животных ледникового периода.
Прибывшим на место исследователям удалось распознать кости мамонта, гиены, шерстистого носорога, почти полный скелет волка и частичные останки северного оленя, зайца-беляка, рыжей лисицы и множества мелких млекопитающих, сообщает Telegraph.
Все находки относятся к периоду 30−60 тысяч лет назад, когда Британия больше напоминала африканскую саванну. «Это то, что мы называем неаналоговой средой, сегодня такой среды не существует», — рассказал изданию профессор Даниэль Шрив из Королевского университета Холлоуэй.
Находку ученые назвали настоящей сокровищницей, которая может многое рассказать о древнем климате и фауне этого региона планеты. Они считают, что пещера, раскопанная строителями, оказалась для животных естественной ловушкой — попав нее, они не могли выбраться. Щелочная среда пещеры, защищенная от оползней и эрозии, хорошо «защитила» останки от гниения и разрушения.
Сейчас исследователи заняты точной датировкой находок. Сама пещера будет сохранена, но закрыта для публики.