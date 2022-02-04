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14:54 (мск), источник: Секрет Фирмы

В России окончательно зарегистрировали «Спутник V»

Глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина против коронавируса «Гам-ковид-вак», известная как «Спутник V», полностью прошла все этапы исследований и получила постоянную регистрацию. Ранее препарат регистрировали «на предварительных условиях». «Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от COVID-19 «на основе хорошо изученной платформы вектора аденовируса человека».

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Источник: РИА "Новости"

«Вакцина “Спутник V” — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях», — объявил Мурашко журналистам.

Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину в августе 2020 года на основании результатов первой и второй фаз клинических исследований. «Гам-ковид-вак» уже одобрили в 71 стране мира с общим населением 4 млрд человек — это более половины проживающих на Земле людей, сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который продвигает «Спутник V» за рубежом.

В январе вакцина прошла главный этап для признания в Евросоюзе. Препарат одобрили специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Глава Минздрава России сообщал о передаче Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всех необходимых данных по вакцине. Специалисты ждут иностранных экспертов для инспекции производственных площадок.

Ранее «Секрет» сообщал, что, по данным третьей фазы испытаний, через полгода после вакцинации эффективность вакцины против симптомов коронавируса составляет 91% для базового штамма и 70,5% в условиях доминирования дельта-штамма.

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