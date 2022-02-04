В России окончательно зарегистрировали «Спутник V»

«Вакцина “Спутник V” — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях», — объявил Мурашко журналистам.
Минздрав России зарегистрировал отечественную вакцину в августе 2020 года на основании результатов первой и второй фаз клинических исследований. «Гам-ковид-вак» уже одобрили в 71 стране мира с общим населением 4 млрд человек — это более половины проживающих на Земле людей, сообщали в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), который продвигает «Спутник V» за рубежом.
В январе вакцина прошла главный этап для признания в Евросоюзе. Препарат одобрили специалисты Европейского агентства лекарственных средств (EMA). Глава Минздрава России сообщал о передаче Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) всех необходимых данных по вакцине. Специалисты ждут иностранных экспертов для инспекции производственных площадок.
Ранее «Секрет» сообщал, что, по данным третьей фазы испытаний, через полгода после вакцинации эффективность вакцины против симптомов коронавируса составляет 91% для базового штамма и 70,5% в условиях доминирования дельта-штамма.