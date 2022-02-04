15:19 (мск), источник: Российская газета
Ушел из жизни известный литературовед Юрий Манн
«Отдел русской классической литературы ИМЛИ РАН с прискорбием сообщает, что 4 февраля 2022 г. ушел из жизни всемирно известный специалист по русскому романтизму и творчеству Н. В. Гоголя, главный научный сотрудник ИМЛИ РАН, доктор филологических наук Юрий Владимирович Манн. Коллеги выражают искренние соболезнования. О времени и месте прощания будет сообщено позднее», — говорится на сайте института.
ПодробнееКомментарии к этому материалу могут спровоцировать дискуссию, выходящую за рамки правил комментирования, здравого смысла и общепринятых этических норм. Редакция проекта приносит свои извинения и надеется на понимание.