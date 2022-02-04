Уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России снизился до 64,1%

«По состоянию на 4 февраля вакцинация первым компонентом проведена 84 967 516 раз, вакцинация полного цикла — 80 446 704 раза. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,1%», — рассказала вице-премьер Татьяна Голикова, возглавляющая оперштаб.
За неделю уровень коллективного иммунитета снизился в семи регионах — Чечне (на 3%), Подмосковье (2,9%), Ненецком автономном округе (2,8%), Белгородской области (1,7%), Москве (1,6%), Севастополе (1,6%) и Ивановской области (1,6%). В шести регионах этот показатель превышает 80% — это Севастополь (88,2%), Карелия (87,1%), Санкт-Петербург (86,9%), Мурманская область (83,7%), Тува (81,3%) и Чукотка (80,2%). Ситуация по коронавирусной инфекции за неделю улучшилась в четырех регионах РФ (Еврейской автономной области, Краснодарском крае, Северной Осетии и Чечне), а ухудшилась — в 33.
За минувшие сутки в России выявили рекордно высокое количество новых случаев заражения коронавирусом — 168 201, скончались 682 пациента с COVID-19. Также за сутки в стране были госпитализированы 17 798 пациентов с коронавирусом. За все время с начала пандемии в России зарегистрировали 12 452 765 случаев болезни. 10 449 181 пациент вылечился от вируса, 334 039 — скончались.