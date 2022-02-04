Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В канализации Нью-Йорка найдены загадочные варианты коронавируса У людей обнаруженные варианты выявлены не были
Фоторепортажи
24Массовые протесты в Казахстане
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Марселе на популярный пляж будут пускать по пропускам

Таким образом местные власти пытаются сохранить природный ландшафт от разрушения.

Чиновники из французского города Марсель летом 2022 года запустят на знаменитом пляже Сюжитон в национальном парке Каланки систему пропусков. Получить пропуск можно будет бесплатно через сайт, но количество билетов будет ограничено — всего 200−300 штук в день. Они будут действительны в течение одних суток.

Система пропусков будет тестироваться на пляже с 15 июля по 15 августа, а затем эксперты оценят эффективность этой программы. Сообщается, что таким образом местные власти и экологи хотят ограничить вход на территорию и защитить уникальный средиземноморский ландшафт от разрушения.

Сейчас в разгар сезона на пляже Сюжитон в среднем собирается более 1500 туристов. Из-за скопления такого количества людей значительно увеличился риск эрозии почвы, а сам ландшафт начал меняться, сообщает France 24.

Во время загрузки произошла ошибка.
Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь