18:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Марселе на популярный пляж будут пускать по пропускам
Таким образом местные власти пытаются сохранить природный ландшафт от разрушения.
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Чиновники из французского города Марсель летом 2022 года запустят на знаменитом пляже Сюжитон в национальном парке Каланки систему пропусков. Получить пропуск можно будет бесплатно через сайт, но количество билетов будет ограничено — всего 200−300 штук в день. Они будут действительны в течение одних суток.
Система пропусков будет тестироваться на пляже с 15 июля по 15 августа, а затем эксперты оценят эффективность этой программы. Сообщается, что таким образом местные власти и экологи хотят ограничить вход на территорию и защитить уникальный средиземноморский ландшафт от разрушения.
Сейчас в разгар сезона на пляже Сюжитон в среднем собирается более 1500 туристов. Из-за скопления такого количества людей значительно увеличился риск эрозии почвы, а сам ландшафт начал меняться, сообщает France 24.
Екатерина Гура