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22:08 (мск), источник: ТАСС

В ВОЗ не исключают, что у РФ могут запросить дополнительные данные во «Спутнику V»

ЖЕНЕВА, 4 февраля. /Корр. ТАСС Константин Прибытков/. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) не исключает, что у России может быть запрошена дополнительная информация по вакцине от коронавируса «Спутник V» в рамках процедуры рассмотрения заявки о ее включении в список препаратов, рекомендованных для экстренного применения (Emergency Use Listing, EUL). Об этом ТАСС сообщили в пятницу в пресс-службе ВОЗ в Женеве.

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Источник: Reuters

Отвечая на вопрос корреспондента ТАСС о том, поступили ли из России данные по «Спутнику V», которые в ВОЗ, согласно заявлениям ее представителей, ожидали получить до конца января, в пресс-службе отметили: «Предоставление этих данных состоялось между концом декабря 2021 года и 31 января 2022 года. Дополнительные данные могут быть запрошены как часть процесса анализа».

В организации при этом не дали прямого ответа на вопрос о том, запланирована ли на февраль инспекция ВОЗ на предприятиях в России в рамках процедуры EUL.

В пресс-службе пояснили, что «заявителя проинформируют о решении о необходимости проведения верификационной инспекции». Такое решение принимается после изучения заявки и ответов на вопросы о корректирующих и превентивных действиях, касающихся высказанных ранее замечаний по итогам предыдущей инспекции, проведенной на российских фармацевтических предприятиях.

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«Поскольку процесс еще идет, то детали должны оставаться конфиденциальными. Рекомендации будут преданы гласности после завершения процесса полностью», — подчеркнули в пресс-службе.

В 2021 году ВОЗ провела инспекцию четырех российских производственных площадок в рамках процедуры предварительной квалификации «Спутника V», опубликовав замечания по работе одной из них.

В интервью ТАСС 1 февраля директор Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге заявил, что инспекция по «Спутнику V» в России может состояться в текущем месяце. «В феврале мы рассчитываем провести следующий инспекционный визит», — отметил он.

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