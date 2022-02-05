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09:55 (мск), источник: Газета.Ру

Житель Турции 78 раз сдавал тесты на COVID-19 — все они оказались положительными

В Стамбуле местный житель уже 14 месяцев находится на карантине из-за коронавируса, так как все тесты, которые он сдает, оказываются положительными. Об этом сообщает телеканал A Haber.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

По данным телеканала, Музаффер Каясан заразился коронавирусом в ноябре 2020 года. С тех пор он сдал 78 тестов на COVID-19 и по каждому из них получил положительный результат. Устав сидеть на карантине, мужчина обратился за помощью к властям.

Сам мужчина рассказал, что три года назад ему провели пересадку костного мозга, которая прошла успешно.

«Когда мы [моя семя] спрашиваем наших ученых и врачей, они говорят, что моя иммунная система ослаблена, потому что у меня лейкемия, и они поддерживают мою жизнь в течение четырнадцати месяцев с помощью лекарств, которые они прописывают. Это очень сложный процесс», — сказал Каясан.

Ранее сообщалось, что наибольшее число завозных случаев «омикрона» в Москве связано с турпоездками в Турцию.

Анастасия Лежепекова

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