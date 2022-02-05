Эксперт: постковидный синдром у «омикрона» может быть легче, чем у «дельты»

«Пока в целом складывается впечатление, что после “омикрона” у переболевших остается меньше симптомов, чем после его предшественника (дельта-штамма — прим. ТАСС). Реже отмечаются признаки тромбозов, устойчивые сердечно-сосудистые и желудочно-кишечные нарушения», — сказала она.
При этом Руженцова отметила, что это может быть связано с наличием иммунитета у многих заразившихся новым вариантом, более молодым возрастом заболевших и «зачастую быстрым началом активной терапии из-за ярко выраженных симптомов инфекции с самого первого дня болезни».
По словам эксперта, у ранее вакцинированных пациентов после перенесенного омикрон-штамма какие-либо последствия встречаются гораздо реже.
«Их почти совсем нет у переболевших молодого возраста. В старших возрастных группах чаще после получения отрицательного результата ПЦР-теста сохраняется кашель, слабость, снижение работоспособности или способности к самообслуживанию», — добавила она.
Штамм коронавируса В.1.1.529, который обозначается греческой буквой «омикрон», был обнаружен в 2021 году на юге Африки. По последним данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, омикрон-штамм выявлен в 83 регионах России.