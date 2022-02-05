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Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов
ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Вакцинный штамм, использующийся в действующих российских вакцинах, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, но если и когда это потребуется, существующие технологии позволяют легко его заменить, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.