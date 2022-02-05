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03:38 (мск), источник: © РИА Новости

Ученый рассказал, как можно изменить российские вакцины для новых штаммов

ВЛАДИВОСТОК, 5 фев — РИА Новости. Вакцинный штамм, использующийся в действующих российских вакцинах, пока соответствует циркулирующим эпидемическим вариантам коронавируса, но если и когда это потребуется, существующие технологии позволяют легко его заменить, сообщил РИА Новости директор Научно-исследовательского института эпидемиологии и микробиологии имени Г. П. Сомова Роспотребнадзора, заведующий кафедрой эпидемиологии Школы биомедицины ДВФУ Михаил Щелканов.

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Источник: © РИА Новости

«Золотое правило вакцинологии: вакцинный штамм должен соответствовать актуальному эпидемическому штамму. Пока наш вакцинный штамм, который был использован во всех трех российских вакцинах, соответствует тем эпидемическим вариантам SARS-CoV-2, которые циркулируют в человеческой популяции. Но мы понимаем, что рано или поздно появится так называемый эскейп-мутант, который начнет избегать действия вакцин. Но и здесь ничего страшного нет, потому что современные технологии — опять говорю про российские вакцины — позволяют легко заменить вакцинный штамм», — сказал Щелканов.

Он отметил, что омикрон-штамм — далеко не эскейп-мутант.

«Есть свои особенности у любого генетического варианта, но “омикрон” продолжает контролироваться, подавляться иммунитетом, вызванным существующими российскими вакцинами», — добавил ученый.

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