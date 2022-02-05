10:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Попугай в Новой Зеландии украл камеру и записал свой полет (видео)
Сам себе оператор.
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В Новой Зеландии попугай кеа подхватил «плохо лежащую» экшн-камеру и отправился с ней в полет над деревьями и холмами.
Камера оказалась включена и записала путешествие кеа на фоне красивых пейзажей национального парка Фьордленд в Те-Анау, где произошел инцидент.
Гаджет оставила на балконе семья, которая приехала в Фьордленд в отпуск, уточняет ABC. К счастью, птица не унесла свою добычу далеко. Кеа положил камеру на землю и внимательно изучил ее. Вскоре он потерял к «странной» вещи интерес и улетел.
На последних кадрах записи мы видим мальчика, который наклоняется к камере с криком «Нашел!».
Анна Лысенко