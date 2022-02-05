Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
 В США второклассник написал книжку и тайно оставил в библиотеке За месяц она стала настоящим хитом, а очередь из желающих ее прочитать растянулась более чем на год
Фоторепортажи
17Названы шорт-листы студенческого и юношеского конкурсов Sony World Photography Awards
24Массовые протесты в Казахстане
10:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Попугай в Новой Зеландии украл камеру и записал свой полет (видео)

Сам себе оператор.

Во время загрузки произошла ошибка.

В Новой Зеландии попугай кеа подхватил «плохо лежащую» экшн-камеру и отправился с ней в полет над деревьями и холмами.

Камера оказалась включена и записала путешествие кеа на фоне красивых пейзажей национального парка Фьордленд в Те-Анау, где произошел инцидент.

Гаджет оставила на балконе семья, которая приехала в Фьордленд в отпуск, уточняет ABC. К счастью, птица не унесла свою добычу далеко. Кеа положил камеру на землю и внимательно изучил ее. Вскоре он потерял к «странной» вещи интерес и улетел.

На последних кадрах записи мы видим мальчика, который наклоняется к камере с криком «Нашел!».

Пора радовать: подарки к 23 февраля и 8 марта с огромными скидками

Анна Лысенко

Во время загрузки произошла ошибка.
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
МобильнаяО проектеИспользование материаловОбратная связь