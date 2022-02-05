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12:50 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Батарейка» из 2923 лимонов побила мировой рекорд

И попала в Книгу рекордов Гиннесса.

В британском Манчестере создали «батарейку» из 2923 лимонов, которая сгенерировала напряжение в 2307,8 В.

Тем самым «лимонная батарейка» побила мировой рекорд самого высокого напряжения от фруктовой батареи, сообщает Книга рекордов Гиннесса.

Над рекордом работали ученые из Королевской школы химии (RCS) — международной организации, которая объединяет тысячи ученых. Химики хотели подчеркнуть важность инноваций для использования альтернативных источников энергии с нулевым выбросом углерода.

В эксперименте лимоны разрезали пополам и прикрепили к ним полоски цинка и меди. Лимонный сок сработал как электролит, а цинк и медь стали электродами. Подключенные к электродам лимоны разместили на полках и подключили к вольтметру для определения точного напряжения. Оно достигло рекордных 2307,8 вольта, побив предыдущий рекорд на 1521 В.

Использованные лимоны затем передали инновационной компании в Уиднесе, которая вырабатывает возобновляемую энергию из пищевых отходов, а остатки превращает в биоудобрение.

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