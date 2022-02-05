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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Названы самые загруженные авиамаршруты мира

5 февраля 1919 года заработала первая в Европе регулярная пассажирская авиалиния. Она связала два немецких города Берлин и Веймар. На борту самолета во время первого рейса находился всего один пассажир — акционер авиакомпании Отто Фурле.

Источник: Reuters

В наши дни, по данным ООН, самолеты гражданской авиации каждый год перевозят в среднем 4 миллиарда пассажиров. Вот пятерка самых загруженных авианаправлений в мире.

Чеджу — Сеул

Из южнокорейского города-курорта Чеджу в столицу республики Сеул и обратно летает 1,4 млн пассажиров в месяц, подсчитал проект Flight Facts. Если вам показалось, что это направление перегружено, мы удивим вас еще больше. Это показатели «низкого» осеннего сезона. А вот в мае-июне цифра вырастает до 1,6 млн человек в месяц.

Пекин — Шанхай

На втором месте по данным на сентябрь 2021 года оказалось сообщение между Пекином и Шанхайским международным аэропортом Хунцяо в Китае. За месяц по этому маршруту путешествовали 755 тысяч человек.

Саппоро — Токио

На третьем месте — авиасообщение между японскими городами Саппоро и Токио. По этому маршруту летают 678 тысяч человек в месяц.

Сеул — Пусан

На четвертом месте снова Южная Корея, города Сеул и Пусан с 603 тысячами авиапассажиров в месяц.

Гуанчжоу — Шанхай

Еще один очень напряженный маршрут в Китае связывает Шанхайский международный аэропорт Хунцяо и город Гуанчжоу на юге страны. В месяц из одного города в другой и обратно летают в среднем 602 тысячи пассажиров.

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