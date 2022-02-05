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17:54 (мск), источник: Газета.Ру

Режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Виктор Бутурлин умер в возрасте 75 лет

В возрасте 75 лет умер режиссер, сценарист, заслуженный деятель искусств России Виктор Бутурлин. Об этом сообщается на сайте киностудии «Ленфильм».

Источник: Ленфильм

Режиссер получил известность благодаря сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», которые шли на российском телевидении в начале 2000-х.

«Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником», — говорится в сообщении киностудии.

Бутурлин родился в Москве 28 июня 1946 года, учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии на факультете режиссуры, а в 1981 году окончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов в мастерской Никиты Михалкова.

С 1981 года работал режиссером на «Ленфильме», где снял фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и другие.

Ранее стало известно о смерти сценариста и режиссера Виктора Мережко. Он умер в возрасте 84 лет. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».

Александр Целищев

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