Режиссер «Улиц разбитых фонарей» и «Убойной силы» Виктор Бутурлин умер в возрасте 75 лет

Режиссер получил известность благодаря сериалам «Улицы разбитых фонарей» и «Убойная сила», которые шли на российском телевидении в начале 2000-х.
«Коллеги Виктора Батурлина, его ученики, педагоги Высшей школы режиссеров и сценаристов, где он преподавал, запомнили его энергичным и остроумным другом и талантливым художником», — говорится в сообщении киностудии.
Бутурлин родился в Москве 28 июня 1946 года, учился в Ленинградском государственном институте театра, музыки и кинематографии на факультете режиссуры, а в 1981 году окончил Высшие курсы режиссеров и сценаристов в мастерской Никиты Михалкова.
С 1981 года работал режиссером на «Ленфильме», где снял фильмы «Экскурсант», «Садовник», «Торможение в небесах», «Ядерное танго» и другие.
Ранее стало известно о смерти сценариста и режиссера Виктора Мережко. Он умер в возрасте 84 лет. По его сценариям снято пятьдесят фильмов и двенадцать мультфильмов, включая такие картины, как «Родня», «Полеты во сне и наяву», «Вас ожидает гражданка Никанорова», «Одинокая женщина желает познакомиться».
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