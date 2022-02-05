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17:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Норвегия запретила разведение бульдогов и спаниелей

Теперь это прямое нарушение статьи 25 норвежского закона о защите животных.

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В Норвегии больше нельзя разводить бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей.

Такое историческое решение единогласно вынес окружной суд Норвегии в Осло, сообщает New York Post. Судьи рассмотрели аргументы Службы защиты животных, которая заявила, что собаки этих пород имеют многочисленные критические проблемы со здоровьем, а значит, разводить их негуманно.

Например, у бульдогов часто наблюдаются затрудненное дыхание, артрит, дисплазия тазобедренных суставов, сердечная недостаточность и многочисленные кожные болезни. Кавалер-кинг-чарльз-спаниели страдают от аллергии, болезни митрального клапана, коленного вывиха, сирингомиелии и других заболеваний.

«Искусственные проблемы со здоровьем у бульдогов известны с начала 20 века. Этот вердикт опоздал на много лет», — сказал Эшильд Роалдсет, генеральный директор организации по защите животных в Норвегии в своем заявлении. Он назвал бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей «жертвами систематического и организованного предательства» со стороны людей.

Решение суда не означает полного запрета этих собак. «Серьезное и научно обоснованное скрещивание» для оздоровления пород будет допускаться.

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