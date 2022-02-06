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06:32 (мск), источник: BBC News Русская служба

«Королева Камилла». Елизавета II хочет даровать жене принца Чарльза титул королевы-консорта

Королева Елизавета II в своем обращении по поводу Платинового юбилея своего правления попросила считать Камиллу Паркер-Боулз, вторую супругу принца Чарльза, королевой-консортом, после того как Чарльз взойдет на престол.

Источник: DANNY LAWSON / BBC News Русская служба

Ранее такого титула герцогине Корнуолльской не полагалось — упоминания о ней как о принцессе-консорте исчезли с сайта принца Чарльза в 2018 году.

Повод для обращения королевы — первый в истории Платиновый юбилей британского монарха: в воскресенье исполнится 70 лет с начала правления Елизаветы II.

«Когда придет время и мой сын станет королем, я знаю, что вы окажете ему и его жене Камилле ту же поддержку, что оказывали мне. Я искренне хотела бы, чтобы, когда придет время, Камилла стала королевой-консортом и продолжила бы верную службу», — говорится в письменном обращении королевы, выпущенном вскоре после приема по случаю предстоящего юбилея.

Таким образом, нынешняя жена Чарльза, вторая после принцессы Дианы, автоматически получит титул королевы-консорта, то есть жены члена королевской семьи, после того как принц Чарльз взойдет на престол.

«Я видела, как моя мать исполняла эту роль во время правления моего отца», — говорится в обращении королевы.

В прошлом, с консортами-мужчинами, этот вопрос решался по-разному. Например, скончавшийся в прошлом году герцог Эдинбургский носил титул принца-консорта, а не короля.

Чарльз и Камилла вступили в гражданский союз в 2005 году. До этого Чарльз был женат на принцессе Диане, но в 1996 году они развелись, а через год Диана погибла в автокатастрофе в Париже.

В воскресенье королева Елизавета II станет первым британским монархом, правившим 70 лет и достигшим Платинового юбилея.

Торжества по случаю Платинового юбилея царствования королевы Елизаветы II начнутся в воскресенье 6 февраля, а кульминация их будет в июне, когда в Британии объявлены длинные выходные со 2-го по 5-е июня. В рамках празднований в стране пройдет череда концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.

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