10 лет за 10 дней: биолог рассказал, как старит COVID-19

Здоровье человека, не сделавшего прививку от коронавирусной инфекции, в случае заболевания подвергается воздействию такого количества негативных факторов, которое в течение десяти дней приводит к «старению» организма на десять лет, предупредил специалист.
«Если вы не вакцинированы и заболели COVID-19, то фактически вы получаете все те “приключения” по здоровью, которые вы должны были получить за следующие десять лет, но вы их ощущаете за десять дней. То есть в чем-то это похоже на очень ускоренное старение», — сказал Скулачев.
По мнению биолога, именно этим объясняется высокая летальность COVID-19, особенно среди пожилых людей.
«Смертность среди пожилых людей при COVID-19 гораздо выше, чем среди молодых, потому что очень многим из них не суждено прожить следующие десять лет», — полагает биолог.
Однако, в отличие от обычного процесса старения, последствия коронавирусной инфекции могут быть обратимыми, продолжил молекулярный биолог.
Он обосновал свою точку зрения, напомнив об излечимости постковидного синдрома.
«Можно говорить, что COVID-19 ускоряет старение людей, но, возможно, обратимым способом. Например, постковидный синдром похож на неожиданный приход старости, но люди от него могут выздороветь. В период COVID-19 и постковида человек чувствует себя плохо, но потом все возвращается более или менее к нормальному биологическому возрасту», — отметил ученый.
Люди, заразившиеся коронавирусом после вакцинации, легче переносят инфекцию, поэтому у них процесс ускоренного старения менее выражен, заключил он.