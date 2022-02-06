Ученые назвали Россию в числе стран с местами наибольшего выброса метана

Для анализа ученые использовали данные европейского спутника Sentinel 5. Большая часть источников выбросов метана находится на территориях нефтегазохимических производств, выяснили ученые.
Кроме России, они назвали США, Туркменистан, Алжир и страны Ближнего Востока.
По данным газеты, до недавнего времени поиск основных мест выбросов метана в основном велся с помощью самолетов, дронов или наземного оборудования.
Спутник же может обеспечить более широкие поиски, однако с более низкой точностью, что затрудняет идентификацию конкретного источника выброса.
При этом ученые выяснили, что с помощью спутниковых данных они могут выявлять «чрезвычайно большие» источники выбросов — более 25 т в час. Используя данные за 2019 и 2020 годы они обнаружили около 1,2 тыс. таких источников выброса метана.
Суммарные выбросы с таких объектов они оценили примерно в 9 млн т в год.
Ученые подчеркнули, что эти оценки не включают выбросы метана из некоторых регионов, включая Техас и некоторые области Канады, так как общие выбросы этого газа там настолько высоки, что выделить их отдельные крупные источники невозможно.
По словам научного сотрудника Лаборатории наук о климате и окружающей среде Университета Париж-Сакле и ведущего автора исследования Томаса Лово, если бы у ученых была возможность учесть данные из этих регионов, общегодовые оценки выбросов увеличились бы вдвое.
«Мы не были удивлены, обнаружив утечки [метана в воздух], — цитирует газета Томаса Лово. — Но это были гигантские утечки. Это довольно системная проблема».
NYT пишет, что метан больше влияет на процессы глобального потепления, чем углекислый газ, хотя его выбросы ниже и он быстрее распадается в атмосфере.
Из примерно 400 млн т метана, попадающих в атмосферу в результате деятельности человека каждый год, треть приходится на добычу нефти и газа, отмечает газета. В отличие от углекислого газа, который выделяется при намеренной переработке топлива в энергию, утечки метана происходят на скважинах, трубопроводах или на объектах на производстве намеренно или случайно.