10:39 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые узнали, какие цвета привлекают комаров
С укусами можно будет бороться с помощью одежды правильного цвета.
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Успешная защита от комаров может зависеть от цвета одежды, выяснили ученые из Вашингтонского университета в США.
Эти насекомые находят своих «жертв» по трем основным признакам, рассказал журналистам соавтор исследования, профессор биологии Джеффри Риффелл.
Когда комары чувствуют температуру тела человека, запах пота или определенных соединений, таких как углекислый газ из человеческого дыхания, они начинают «сканировать» пространство в поисках определенных цветов и других визуальных сигналов, которые ассоциируются у них с едой.
В своих экспериментах команда отслеживала поведение самок комаров Aedes aegypti, которые переносят желтую лихорадку, вирус Зика, лихорадку денге и другие болезни. Насекомых поместили в прозрачные камеры, где распыляли различные запахи и показывали на дне контейнера связанные с человеком визуальные образы.
Без каких-либо запаховых стимулов комары в основном игнорировали точку на дне камеры, независимо от ее цвета. После распыления углекислого газа в контейнере они действовали по-разному. Если точка на дне была зеленого, синего или фиолетового цвета, комары не обращали на нее внимания. Но если точка была красной, оранжевой, черной или голубой, насекомые к ней слетались.
С красным все просто — он присутствует в коже каждого человека независимо от ее цвета, объясняет Риффелл. Сложнее объяснить реакцию комаров на другие цвета. Человеческий глаз видит тот или иной цвет в зависимости от длины световой волны. Зрение комаров изучено недостаточно, и мы не знаем, видят ли они цвета так же, как люди. Но известно, что красный, оранжевый и черный — это более длинные волны света, а фиолетовый, синий и зеленый — более короткие.
Анна Лысенко