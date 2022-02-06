Учёные пожаловались на спутники Илона Маска

Учёные проверили влияние спутников Starlink на 300 000 изображений, которые сделали астрономы Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии.
С ноября 2019 по сентябрь 2021 число повреждённых изображений выросло в 35 раз, с 0,5% до 20%.
К тому моменту число спутников Starlink на орбите достигло 1600 штук.
По мнению учёных, проблемы, создаваемые спутниками, раздающими интернет, могут усугубиться, так как компания получила разрешение на эксплуатацию 12 000 спутников и подала заявки ещё на 30 000. «Астрономия столкнулась с переломным моментом в виде растущего вмешательства в наблюдения и потери науки», — заявил The Wall Street Journal астроном Конни Уокер.
По информации NASA, спутники могут мешать наземным наблюдениям, не давая распознать астероиды и кометы.
Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин пообещал, что к 2024 году в России интернет начнут раздавать из космоса. Госкорпорация начала получать финансирование из бюджета на создание аналога Starlink. в 2022 году на создание двух лётных прототипов космических аппаратов «Скиф» и «Марафон» выделят ещё 7 млрд рублей.
25 декабря 2021 года Американское космическое агентство (NASA) запустило в космос телескоп «Джеймс Уэбб» со складным зеркалом из бериллия, покрытым тонким слоем золота. Новый научный прибор станет преемником телескопа «Хаббл»: его зеркало почти вдвое больше (6,5 м против 2,4 м), и он может работать в инфракрасном диапазоне, что даёт возможность изучать далёкие галактики.