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11:30 (мск), источник: Коммерсантъ

В России за сутки впервые выявили более 180 тыс. заразившихся COVID-19

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 180 071 случай заражения коронавирусом. Это на 1,55% больше, чем накануне (177 282), и максимум с начала пандемии, сообщил оперативный штаб по борьбе с COVID-19. Число суточных госпитализаций составило 12 749 — на 29,30% меньше показателя предыдущего дня.

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11:35 (мск)В Москве за сутки госпитализировали 1426 пациентов с COVID-19
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Источник: AP 2021

Регионы—лидеры по числу новых случаев заражения:

  • Санкт-Петербург — 21 448 (за все время пандемии — 1 143 980);
  • Москва — 18 856 (2 495 891);
  • Московская область — 10 443 (824 697).

За сутки в России умер 661 заболевший, что на 7,42% меньше предыдущего суточного показателя (714). Общее число умерших достигло 335 414. За день выздоровели 59 583 человека, всего — 10 569 271.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 81 (с начала пандемии — 39 434);
  • Санкт-Петербург — 67 (30 267);
  • Подмосковье — 40 (13 553);
  • Нижегородская область — 31 (10 645);
  • Алтайский край — 21 (7 489).

Тем временем в России вступили в силу обновленные санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. Среди прочего отменяется изоляция для контактировавших с больными коронавирусом. Теперь также не требуется отрицательный тест на коронавирус при выписке, если лечение длилось больше недели. Из предметов, помогающих в борьбе с COVID-19, исключены перчатки. Главный государственный санитарный врач Анна Попова объясняла, что ограничения для контактировавших с больными коронавирусом снимаются из-за особенностей омикрон-штамма.

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