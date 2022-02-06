В России за сутки впервые выявили более 180 тыс. заразившихся COVID-19

Регионы—лидеры по числу новых случаев заражения:
За сутки в России умер 661 заболевший, что на 7,42% меньше предыдущего суточного показателя (714). Общее число умерших достигло 335 414. За день выздоровели 59 583 человека, всего — 10 569 271.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Тем временем в России вступили в силу обновленные санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. Среди прочего отменяется изоляция для контактировавших с больными коронавирусом. Теперь также не требуется отрицательный тест на коронавирус при выписке, если лечение длилось больше недели. Из предметов, помогающих в борьбе с COVID-19, исключены перчатки. Главный государственный санитарный врач Анна Попова объясняла, что ограничения для контактировавших с больными коронавирусом снимаются из-за особенностей омикрон-штамма.