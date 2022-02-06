Главный онколог допустил рост числа случаев запущенного рака из-за COVID

«Чем раньше выявлено заболевание — тем выше успех лечения. В 2021 году этот важный показатель начал свой рост к доковидным значениям, но очевидно, что нас ждет ситуация роста запущенности и летальности за счет случаев злокачественных опухолей, которые не были диагностированы на протяжении 2020 года», — заявил Каприн.
За девять месяцев 2021 года в России было выявлено более 791 тыс. злокачественных новообразований, говорится в докладе Счетной палаты (есть у РБК). 19,3% из них к моменту выявления достигли поздней стадии. В ряде регионов доля пациентов, у которых рак был выявлен на поздних стадиях, значительно превысила общероссийский показатель (19,3%). Речь идет об Удмуртии (42%), Смоленской области (40,8%) и др.
Аудиторы замечают, что такая ситуация может свидетельствовать о ненадлежащем проведении профилактических осмотров и диспансеризации.
Однако, по предварительным данным Росстата, на которые ссылается Каприн, за восемь месяцев 2021 произошло снижение смертности от злокачественных опухолей — 191,3 случая на 100 тыс., в то же время годовой показатель 2020 года — 199 случаев на 100 тыс.
Каприн в целом положительно оценивает работу онкологической службы в пандемию благодаря системе онкодиспансеров — это позволило сделать участки эпидбезопасности, госпитализировать только пациентов с онкозаболеванием. «Были у нас какие-то потери, но не в таком количестве, как во многих зарубежных странах, где онкологические учреждения расположены на территории крупных университетских клиник, которые были закрыты в пандемию», — сказал Каприн.
Факт того, что пандемия сказалась на диспансеризации, признал и глава Минздрава Михаил Мурашко. Он отметил важность соблюдения ограничений, это позволит избежать волн заражений коронавирусом, а также позволит медицинской службе оказывать плановую помощь.