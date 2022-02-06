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15:57 (мск), источник: Коммерсантъ

Эксперт Роспотребнадзора заявила о тенденции к стабилизации ситуации с COVID-19 в России

Тенденция к стабилизации ситуации с распространением коронавируса отмечается в России, заявила заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная. Она отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уже приличный.

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Источник: РИА "Новости"

«Несмотря на прошедшие дни, бурный рост числа заболевших, сейчас мы уже видим немножко тенденцию к стабилизации ситуации», — сказала Пшеничная в эфире канала «Россия 24» (цитата по «РИА Новости»).

Эксперт Роспотребнадзора отметила, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России уже приличный, много людей переболело «омикроном».

В России за прошедшие сутки зарегистрирован 180 071 случай заражения коронавирусом. Это на 1,55% больше, чем накануне (177 282), и максимум с начала пандемии.

Тем временем в России вступили в силу обновленные санитарно-эпидемиологические правила по профилактике коронавируса. Главный государственный санитарный врач Анна Попова объясняла, что ограничения для контактировавших с больными коронавирусом снимаются из-за особенностей омикрон-штамма. По ее словам, он очень быстро передается, но многие болеют бессимптомно, из-за чего «специальные действия по ограничению контактных просто теряют смысл».

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