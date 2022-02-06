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16:29 (мск), источник: © РИА Новости

Названы шесть кожных симптомов «омикрона», которые могут долго не проходить

МОСКВА, 6 фев — РИА Новости. Британские врачи, создавшие приложение по отслеживанию симптомов коронавируса ZOE COVID назвали шесть кожных проявлений омикрон-штамма, некоторые из которых способны сохраняться очень долго, пишет Daily Express.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Первыми в списке идут «ковидные пальцы» — состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Это также может сопровождаться зудом и волдырями. Такой симптом характерен не только для омикрона, но и для других вариантов вируса.

При омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Еще один симптом — сухость кожи, похожая на экзему, как правило на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет.

«Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любое время во время или после заражения и обычно долго не проходит», — пояснили врачи.

Еще один симптом — сыпь, похожая на потницу. Она также может не проходить неделями. Также при омикроне может возникнуть сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.

Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. «Омикрон» выявили более чем в ста странах, включая Россию.

Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 64,1 процента. Всего в стране привиты более 80 миллионов человек.

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