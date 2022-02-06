Названы шесть кожных симптомов «омикрона», которые могут долго не проходить

Первыми в списке идут «ковидные пальцы» — состояние, при котором пальцы ног у инфицированных становятся красными, фиолетовыми или синеватыми и иногда покрываются сыпью. Это также может сопровождаться зудом и волдырями. Такой симптом характерен не только для омикрона, но и для других вариантов вируса.
При омикроне возможно потрескивание и воспаление на губах. Еще один симптом — сухость кожи, похожая на экзему, как правило на шее и груди, в тех местах, куда попадает солнечный свет.
«Обычно она довольно розовая и очень зудит. Она может появиться в любое время во время или после заражения и обычно долго не проходит», — пояснили врачи.
Еще один симптом — сыпь, похожая на потницу. Она также может не проходить неделями. Также при омикроне может возникнуть сыпь, характерная для крапивницы. Кроме того, пациенты сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.
Мутацию B.1.1.529, известную как омикрон-штамм SARS-CoV-2, выявили в Ботсване и ЮАР в конце ноября. Она несет десятки изменений в S-белке, необходимом патогену для заражения клеток. По мнению ученых, многие изменения в геноме указывают на высокую трансмиссивность этого вида и устойчивость к защитным антителам. «Омикрон» выявили более чем в ста странах, включая Россию.
Вакцинация остается самым надежным способом защиты. На сегодня уровень коллективного иммунитета в России оценивается в 64,1 процента. Всего в стране привиты более 80 миллионов человек.