Платиновый юбилей королевы: Елизавета II принимает многочисленные поздравления

Сын Елизаветы II и будущий наследник престола принц Уэльский поздравил королеву с юбилеем, назвав ее правление на протяжении семи десятилетий выдающимся достижением.
«Преданность королевы благополучию своего народа с каждым годом вызывает все большее восхищение», — заявил он.
Принц Чарльз также прокомментировал распоряжение Елизаветы II о том, чтобы его жена Камилла в будущем получила титул королевы-консорта.
«Мы глубоко осознаем, какую честь оказывает нам желание моей матери», — заявил он, добавив, что Камилла всегда поддерживала его в служении Ее Величеству и подданным.
Королева взошла на престол в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года.
По словам Елизаветы II, спустя 70 лет этот день она помнит не только как начало своего правления, но и как день смерти ее отца, короля Георга VI.
«Я хотела бы выразить всем вам свою благодарность за поддержку.», — говорится в обращении, которое королева подписала: «Ваша слуга, Елизавета».
Платиновый юбилей пришелся на первый год без герцога Эдинбургского, с которым королева состояла в браке 73 года. Он скончался в прошлом году.
Она упомянула, как много ей дала бескорыстная поддержка принца Филиппа и поблагодарила за добросердечие «людей всех национальностей, вероисповеданий и возрастов в нашей стране».
Среди поздравивших королеву были Борис Джонсон, Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон — трое из 14 британских премьер-министров, сменившихся за время ее правления. «Я отдаю должное ее многолетней службе и с нетерпением жду возможности собраться вместе со всей страной, чтобы отпраздновать ее историческое правление летом», — написал Борис Джонсон. Его предшественница, Тереза Мэй, назвала королеву выдающейся женщиной, посвятившей свою жизнь служению своему народу и британской семье народов.
«Нет лучшего примера достойного выполнения общественного долга и службы», — заявил Джеймс Кэмерон.
Кульминация торжеств произойдет в начале лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.
В рамках празднований в стране пройдет череда концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.