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17:33 (мск), источник: BBC News Русская служба

Платиновый юбилей королевы: Елизавета II принимает многочисленные поздравления

В воскресенье королева Великобритании Елизавета II отмечает Платиновый юбилей: она стала первым британским монархом, правившим 70 лет. Этот день королева проводит в кругу семьи, получая многочисленные поздравления.

Источник: GETTY IMAGES

Сын Елизаветы II и будущий наследник престола принц Уэльский поздравил королеву с юбилеем, назвав ее правление на протяжении семи десятилетий выдающимся достижением.

«Преданность королевы благополучию своего народа с каждым годом вызывает все большее восхищение», — заявил он.

Принц Чарльз также прокомментировал распоряжение Елизаветы II о том, чтобы его жена Камилла в будущем получила титул королевы-консорта.

«Мы глубоко осознаем, какую честь оказывает нам желание моей матери», — заявил он, добавив, что Камилла всегда поддерживала его в служении Ее Величеству и подданным.

Королева взошла на престол в возрасте 25 лет 6 февраля 1952 года.

По словам Елизаветы II, спустя 70 лет этот день она помнит не только как начало своего правления, но и как день смерти ее отца, короля Георга VI.

«Я хотела бы выразить всем вам свою благодарность за поддержку.», — говорится в обращении, которое королева подписала: «Ваша слуга, Елизавета».

Платиновый юбилей пришелся на первый год без герцога Эдинбургского, с которым королева состояла в браке 73 года. Он скончался в прошлом году.

Она упомянула, как много ей дала бескорыстная поддержка принца Филиппа и поблагодарила за добросердечие «людей всех национальностей, вероисповеданий и возрастов в нашей стране».

Источник: GETTY IMAGES

Среди поздравивших королеву были Борис Джонсон, Тереза Мэй и Дэвид Кэмерон — трое из 14 британских премьер-министров, сменившихся за время ее правления. «Я отдаю должное ее многолетней службе и с нетерпением жду возможности собраться вместе со всей страной, чтобы отпраздновать ее историческое правление летом», — написал Борис Джонсон. Его предшественница, Тереза Мэй, назвала королеву выдающейся женщиной, посвятившей свою жизнь служению своему народу и британской семье народов.

«Нет лучшего примера достойного выполнения общественного долга и службы», — заявил Джеймс Кэмерон.

Источник: GETTY IMAGES

Кульминация торжеств произойдет в начале лета: в Британии со 2 по 5 июня объявлены общенациональные выходные.

В рамках празднований в стране пройдет череда концертов, вечеринок и других мероприятий, а королевские дворцы Балморал и Сандрингем будут открыты для посетителей в последние три дня праздников.

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Королева Елизавета II принимает поздравления по случаю Платинового юбилея
Платиновый юбилей королевы. Как изменилась британская монархия за 70 лет...
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