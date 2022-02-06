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18:18 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США объявили поиски «нежного» жениха для клонированного хорька

От успеха «операции» зависит сохранность исчезающего вида.

Национальный центр сохранения черноногих хорьков в США объявил о начале поисков «идеального» жениха для первого в мире клонированного черноногого хорька по кличке Элизабет Энн.

Черноногие хорьки (Mustella nigripes) с 1967 года входят в Красную книгу Северной Америки как исчезающий вид. В середине 1980-х последняя известная дикая популяция хорьков была выловлена и перевезена на территорию научно-исследовательской базы для искусственного разведения.

Ученым удалось клонировать Элизабет Энн, и совсем недавно самке исполнился год, сообщает Guardian. В этом возрасте она уже может давать потомство. Если у Элизабет Энн родятся здоровые детеныши, это станет важным вкладом в попытки спасти вид.

По словам сотрудников Центра, кандидат в женихи должен быть «мужественным, но нежным». «Когда дело доходит до черноногих хорьков, сценарий спаривания может быть немного грубым, и мы не хотим, чтобы Элизабет Энн была ранена. Она бесценна», — сказал Оливер Райдер, директор по сохранению генетики в зоопарке Сан-Диего.

Специалисты сообщили, что остановят свой выбор на «опытном самце, который уже произвел потомство и, следовательно, не будет бесплодным — проблема, с которой сегодня сталкиваются многие самцы черноногих хорьков».

«Кроме того, мы выберем его за мягкость», — добавил Райдер.

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