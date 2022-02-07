10:49 (мск), источник: Ведомости
Похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства внесут в государственный реестр
Госдума впервые с 1996 года может принять новый закон о похоронном деле.
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Депутаты Госдумы готовятся внести в феврале в нижнюю палату парламента проект нового закона о похоронном деле в России, рассказал «Ведомостям» собеседник в Госдуме, а также источник, близкий к администрации президента. Законопроект предполагает полную замену действующего с 1996 г. закона «О погребении и похоронном деле», уточнил один из источников «Ведомостей». Зампред думского комитета по строительству и ЖКХ (к его ведению относится тематика законопроекта) Светлана Разворотнева, которая участвовала в работе над инициативой, отказалась от подробных комментариев «Ведомостям», отметив, что законопроект находится на стадии доработки. Но принятие обновленной редакции закона о похоронном деле давно назрело, сказал «Ведомостям» заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Артем Кирьянов: «Защита прав граждан, потерявших близких, формирование ясного понятийного аппарата и достижений цифровизации применительно к отрасли, обеспечение государственного надзора и пресечение противоправных действий со стороны всех участников процесса — вот только некоторые задачи нового закона».
Согласно действующему закону, похоронное дело может осуществляться только специализированными службами, созданными органами местного самоуправления. На практике, отмечают разработчики законопроекта, а также участники рынка, оказание ритуальных услуг стало видом предпринимательской деятельности.
«Фактически сегодня услуги по организации похорон может выполнять любой желающий, поскольку четких стандартов погребения и регламентов ритуальных услуг нет», — говорит исполнительный директор Союза похоронных организаций и крематориев Елена Андреева, знакомая с ходом разработки проекта закона.
«Когда случается беда, человек обращается в ритуальную компанию, она занимается подготовкой захоронения, а кладбища занимаются самим захоронением. Агентства выбирают гроб, транспорт
Законопроект, по словам думского собеседника «Ведомостей», предлагает установить в качестве основания для осуществления деятельности по организации похорон юрлицами и индивидуальными предпринимателями (ИП) наличие разрешения, выданного уполномоченным органом субъекта Федерации в сфере похоронного дела (таким является, к примеру, ГБУ «Ритуал»). Подача заявок предусмотрена через региональные порталы госуслуг.
Все получившие разрешение организации занесут в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также и их стоимость, отмечает источник «Ведомостей».
Депутатская инициатива предполагает ряд требований для внесения в реестр легальных «ритуальщиков»: регистрация юрлица или ИП, а также наличие оборудования и катафального транспортного средства, используемых для приема заказа на оказание соответствующих услуг. «В силу специфики про наши услуги заранее никто не хочет знать, психологическое состояние заказчиков усугублено стрессом, важно, чтобы было удобное информационное поле, где будет видно, в какие компании можно обратиться и выбрать удобную», — поясняет Андреева.
Кроме того, предполагается создание и реестра недобросовестных ритуальных служб, рассказывает собеседник «Ведомостей» в Госдуме. В него внесут компании, у которых отзовут разрешение на оказание соответствующих услуг.
Это возможно будет сделать, если со стороны похоронного агента зафиксировано грубое нарушение деятельности по организации процесса, а также если юрлицо, ИП или его сотрудник в течение трех лет три и более раза привлекались к административной ответственности за нарушение требований по приему заказов, утверждает источник. Это подразумевает санкции в том числе за незаконное получение информации о смерти граждан или воровство их персональных данных, добавляет он. Информация о смерти пользуется спросом у мошенников, например у черных риэлторов.
В случае принятия поправок процесс может быть забюрократизирован, опасается руководитель похоронных домов «Журавли» Илья Болтунов: «Когда вводишь какую-то регуляторную составляющую, можно путем использования админресурса отделаться от неугодных конкурентов. То есть отказывать в выдаче разрешения по надуманным основаниям, притянутым за уши».
Документ предполагает инвентаризацию мест захоронения, также уточняет собеседник «Ведомостей» в Госдуме. «Все кладбища, места захоронения и информацию о них внесут еще в один специальный реестр», — рассказывает он. Список сведений и форму паспорта объекта будут устанавливать уже на уровне подзаконных актов.
Законопроект предлагает расширить круг лиц, ответственных за места захоронения, чтобы решить проблему брошенных могил. Ответственность могут возложить, например, на юридическое лицо, бывшее работодателем погребенного, централизованную религиозную организацию, лицо, которое осуществляет содержание государственного или муниципального кладбища, рассказывает источник.
В сентябре 2021 г. правительство России уже рекомендовало регионам провести инвентаризацию кладбищ к 2026 г. и разместить на порталах государственных и муниципальных услуг созданные по ее итогам реестры мест захоронений. До этого в России подобные решения не принимались. «Инвентаризация необходима, чтобы планировать работу по содержанию мест захоронения. Большое количество кладбищ не кадастрировано, не оформлены процедуры по инвентаризации, это все большая проблема», — говорит Андреева. Фонд «Хамовники» в 2017 г. оценивал количество бесхозных кладбищ в 85−90%.
Не исключено, что в рамках работы над инициативой органам местного самоуправления также дадут право устанавливать тарифы на содержание кладбищ, подготовку и закапывание могил, установку и демонтаж надгробий, уход за местом захоронения и проч., говорит источник «Ведомостей» в Госдуме. Сейчас цены на рынке не регулируются. «Согласно положению законопроекта, федеральное регулирование будет общим, а содержательная часть будет определяться на уровне региона: цены будут сформированы с учетом специфики региона, например климатических условий», — подчеркивает Андреева.
Это не первая попытка привести в порядок законодательство о погребальном деле. Минстрой с 2019 г. предлагает внести поправки, разрешающие частные кладбища. В новом законопроекте такая форма, по данным источников «Ведомостей», упоминается: решение о создании частного места захоронения и правила его функционирования смогут принимать региональные власти.
На сегодняшний день официально частных кладбищ в России нет, так как категория кладбищенских земель выведена из оборота, говорит Андреева. Таким образом, для появления частных кладбищ поправки придется внести также и в Земельный кодекс. «Сейчас иногда в обиходе говорят о частных кладбищах, но это не совсем верно — просто земля передается в так называемую субаренду, чтобы инвестор содержал кладбище. Но оно все равно находится в государственном ведении», — объясняет эксперт.
В любом случае, говорит Андреева, частные кладбища должны быть объектами государственно-частного партнерства. По сути, такая схема работает и сейчас: государство предоставляет частному оператору возможность получать прибыль за оказанные услуги. В пример Андреева приводит крематории. В настоящее время в стране их порядка 30, половина из них созданы на средства частного капитала. Проблема, подчеркивает Андреева, в том, что согласно действующему законодательству похоронные объекты не включены в проекты государственно-частного партнерства. Новый законопроект должен это исправить и облегчить развитие отрасли.