11:16 (мск), источник: Life.ru
Вход закрыт: Что делать, если ваш QR-код недействителен
Последнее время многие граждане, прошедшие вакцинацию, столкнулись с тем, что их сертификаты при сканировании стали недействительными.
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Сбой в системе или неправильная идентификация? Этими вопросами с начала февраля начали задаваться всё больше россиян, которые сделали прививку от коронавируса. Дело в том, что при проверке QR-кода, который необходим для прохода в торговые центры, на спортивные и другие массовые мероприятия, на устройстве появляется надпись «QR-код недействителен».
О подобных ситуациях сигналят люди в разных регионах страны. Они происходили в ноябре прошлого года, когда был зафиксирован сбой на портале госуслуг. Например, в Шереметьево пассажирку с QR-кодом не хотели пускать на рейс в Египет. Как рассказала девушка, за три недели до поездки она прошла ревакцинацию от ковида. Её отправили на прохождение ПЦР-тестирования. После получения отрицательных результатов пассажирку всё же пустили на борт.
Эксперты связывают повторение этой ситуации с очередным обновлением в системе Госуслуг. С 1 февраля туда должны были попасть те, кто имеет антитела к коронавирусу. Видимо, при обновлении сервиса произошёл очередной сбой и пострадали те, кто и ранее имел QR-код.
Сегодня утром выяснила, что мой сертификат уже недействителен. Хотя ещё вчера ходила с ним в ТЦ и всё работало. Забавно, что государство решило взяться за тех, кто о своём здоровье и здоровье других людей думает, а не за рьяных антипрививочников, которые побежали ставить прививку, только когда им пригрозили, что их в кафешки пускать не будут. Самое неприятное в этой ситуации — то, что в медучреждениях закончился "Спутник лайт", который предназначен для пожилых и ревакцинирующихся, потому что его ставили всем подряд
С другой стороны, недействительность QR-кодов может быть связана с иной причиной. После ревакцинации и занесения данных в базу предыдущий код автоматически аннулируется. Если вы предъявляете прошлый сертификат как сохранённый на устройстве или распечатанный, то при проверке система покажет вам, что он недействителен.
Обновлённые сертификаты, как говорится на портале госуслуг, сгенерируются автоматически. Если срок действия QR-кода уже истёк, то новый можно получить любым удобным способом. Он будет работать ещё полгода с момента окончания действия предыдущего сертификата. Это актуально для тех, кто выздоровел или привился в период с 20 декабря 2020 года по 20 июня 2021-го.
Получить новый QR-код можно через систему госуслуг, сохранить его на устройстве или распечатать. Для москвичей сделать это можно через портал mos.ru или в мобильном приложении «ЕМИАС. Инфо».