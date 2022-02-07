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13:09 (мск), источник: Ведомости

Гинцбург оценил иммунитет после прививки и перенесенного COVID-19

Иммунитет после перенесенного COVID-19 формируется ненадолго, долгосрочный иммунитет вырабатывается только после бустерной вакцинации от коронавируса, заявил директор научного центра им. Гамалеи Александр Гинцбург в эфире «России 24».

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

Он рассказал, что в последнее время появились фундаментальные исследования реакции на иммунную систему на заболевание разными штаммами вируса и на вакцинацию. «Эти исследования показывают, что в результате того, что люди переболевают, и в первую очередь те, кто переболевают серьезно, тот иммунитет, который у них формируется в виде антител, у них формируется очень не на долгое время», — отметил Гинцбург (цитата по «РИА Новости»).

По его словам, антитела после COVID-19 не очень хорошо защищают от предыдущих и последующих штаммов коронавируса.

«Только вакцинация, причем вакцинация бустерная, то есть ту, которую сейчас Минздрав России рекомендует, дает возможность выработать долгосрочный иммунитет, сформировать клетки памяти, которые долго живут и обладают высокой вируснейтрализующей активностью», — заявил Гинцбург.

В России зарегистрировано пять вакцин от коронавируса для людей старше 18 лет: «Спутник V», «Спутник Лайт», «Эпиваккорона», «Эпиваккорона-Н», «Ковивак». Также в конце декабря в стране зарегистрировали «Спутник М» для детей 12−17 лет, а в январе начались исследования вакцины для детей 6−11 лет. Клинические испытания проходят еще несколько вакцин, в том числе две назальные формы «Спутника V».

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