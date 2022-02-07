17:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Старейший британский паб закрылся после 1229 лет работы
Он пережил войны, эпидемии и финансовый кризис, но не выдержал пандемии коронавируса.
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Самый старый паб Великобритании Ye Olde Fighting Cocks прекратил свою работу спустя 1229 лет работы. Об этом сообщил владелец заведения Христо Тофалли на своей странице на Facebook.
Паб, который открылся еще в 793 году в городе Сент-Олбанс недалеко от Лондона, пережил много войн, эпидемий, финансовых кризисов и других фатальных событий, но не справился с пандемией коронавируса.
По словам Тофалли, еще до пандемии паб был не очень прибыльным, но кое-как держался на плаву. А экономический кризис и локдауны вовсе поставили крест на бизнесе.
В своем сообщении владелец паба отметил, что он убит горем и из-за трагического конца исторического паба, и из-за судьбы своих работников, которые за долгие годы стали практически одной семьей. Он добавил, что, несмотря на закрытие, паб Ye Olde Fighting Cocks уже вписал свое имя в историю страны.
Екатерина Гура