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19:03 (мск), источник: © РИА Новости

В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 фев — РИА Новости. В администрации гимназии № 168 в Петербурге, где возник скандал с увольнением педагога Серафимы Сапрыкиной, не называли поэтов Даниила Хармса и Александра Введенского «врагами народа», рассказали РИА Новости в администрации Центрального района со ссылкой на слова директора гимназии Светланы Лебедевой.

Источник: РИА "Новости"

Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала «врагами народа» и «пособниками фашистов». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем комментировать заявление учительницы, нужно разобраться в ситуации.

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«Никаких фраз, что Хармс и Введенский “враги народа” или “пособники фашистов”, конечно же, не было», — процитировали агентству в администрации района слова директора гимназии Лебедевой.

По данным районной администрации, Сапрыкина без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия для учащихся старших классов.

«Директором школы Лебедевой С. А. была проведена беседа с Сапрыкиной С. О. о необходимости придерживаться утвержденного учебного плана и все изменения согласовывать в установленном порядке», — указывается в сообщении.

В администрации уточнили, что Сапрыкину взяли на работу в гимназию № 168 в августе 2021 года на должности педагога-организатора, библиотекаря, учителя внеурочной деятельности ФГОС. Отмечается, что в гимназии № 168 на уроках литературы и внеклассных часах изучаются многие российские и зарубежные писатели и поэты, ученики не раз были победителями олимпиад по литературе.

Ранее Минпросвещения РФ заявило, что детально проверит скандальную ситуацию с учительницей в Петербурге, об увольнении которой из-за стихов писали СМИ. В городском комитете по образованию также говорили, что ситуация требует спокойной и тщательной проверки. Глава минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что учительница должна быть полностью восстановлена в своих правах. Как отметил Кравцов, учителя «творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать “дубину” по поводу и без, что мы получим на выходе?».

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