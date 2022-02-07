В петербургской гимназии прокомментировали увольнение учительницы

Педагог Серафима Сапрыкина ранее написала в соцсети Facebook, что администрация гимназии № 168 Центрального района Петербурга заставила ее уволиться после того, как она прочла десятиклассникам стихи Александра Введенского и Даниила Хармса. По словам Сапрыкиной, этих поэтов представитель администрации назвала «врагами народа» и «пособниками фашистов». Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что прежде чем комментировать заявление учительницы, нужно разобраться в ситуации.
«Никаких фраз, что Хармс и Введенский “враги народа” или “пособники фашистов”, конечно же, не было», — процитировали агентству в администрации района слова директора гимназии Лебедевой.
По данным районной администрации, Сапрыкина без согласования с руководством гимназии самостоятельно изменила тему занятия для учащихся старших классов.
«Директором школы Лебедевой С. А. была проведена беседа с Сапрыкиной С. О. о необходимости придерживаться утвержденного учебного плана и все изменения согласовывать в установленном порядке», — указывается в сообщении.
В администрации уточнили, что Сапрыкину взяли на работу в гимназию № 168 в августе 2021 года на должности педагога-организатора, библиотекаря, учителя внеурочной деятельности ФГОС. Отмечается, что в гимназии № 168 на уроках литературы и внеклассных часах изучаются многие российские и зарубежные писатели и поэты, ученики не раз были победителями олимпиад по литературе.
Ранее Минпросвещения РФ заявило, что детально проверит скандальную ситуацию с учительницей в Петербурге, об увольнении которой из-за стихов писали СМИ. В городском комитете по образованию также говорили, что ситуация требует спокойной и тщательной проверки. Глава минпросвещения Сергей Кравцов сказал, что учительница должна быть полностью восстановлена в своих правах. Как отметил Кравцов, учителя «творчески вкладываются в развитие программ, стараются дать детям максимум, и если в ответ административный работник будет включать “дубину” по поводу и без, что мы получим на выходе?».