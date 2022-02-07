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19:20 (мск), источник: BBC News Русская служба

Коронавирус в мире: новый локдаун в Китае

В китайском городе Байсе в провинции Гуанси с населением в три с половиной миллиона человек введен локдаун из-за вспышки Covid-19.

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Источник: GETTY IMAGES

По мировым стандартам, вспышка незначительна, но ограничения, в том числе запрет на несущественные поездки, введены в соответствии с национальными рекомендациями по быстрому сдерживанию любых вспышек.

Накануне главный эпидемиолог Китая У Цзунью заявил, что, пока другого способа сдержать распространение вируса нет, страна не будет корректировать свою политику борьбы с пандемией.

В Гонконге поставлен очередной рекорд коронавирусных инфекций. В понедельник в городе было зарегистрировано более 600 случаев заражения, сообщают местные СМИ.

Все последние случаи заражения были локальными, в 136 из них источник заражения не удалось отследить.

По словам официальных лиц, около 15 случаев заболевания были выявлены в муниципальных жилых массивах в Туен Мун и Ша Тине, где было протестировано более 7200 жителей, и сообщалось о более чем 300 предварительных положительных результатах тестов.

«В обществе существуют невидимые цепочки передачи вируса», — заявил во время пресс-конференции Рональд Лам, глава медицинского ведомства города. Он добавил, что спрогнозировать пик текущей волны невозможно.

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