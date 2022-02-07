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20:53 (мск), источник: Коммерсантъ

Минздрав разрешил клинические исследования «КовиВака» на детях

Минздрав дал разрешение на клиническое исследование вакцины против коронавируса «КовиВак» для детей. Информация об этом появилась в реестре разрешенных клинических испытаний.

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Иконка Вакцинация от COVID-19 Записаться
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Источник: РИА "Новости"

«Наш Центр специализируется на создании детских вакцин, является поставщиком вакцин для Национального календаря профилактических прививок и зарекомендовал себя как производитель легких и безопасных препаратов для вакцинации. После завершения клинических испытаний надеемся, что уже в текущем году получим разрешение на применение нашей вакцины для профилактики коронавирусной инфекции среди детей», — сообщил ТАСС генеральный директор Центра Айдар Ишмухаметов.

Вакцину «КовиВак» производит Центр им. Чумакова РАН. Препарат, в отличие от большинства других вакцин от коронавируса, содержит убитый вирус Sars-Cov-2, а не отдельные части.

Отметим, что производство «КовиВака» приостанавливалось осенью 2021 года из-за того, что Центр им. Чумакова закрыл на модернизацию площадку, где производился препарат.

В январе в России началась кампания по вакцинации подростков от 12 до 17 лет от COVID-19 препаратом «Спутник М». По данным центра имени Гамалеи, к 1 февраля вакцинацию прошли около 10 тыс. подростков. Также 24 января разработчики «Спутника М» получили разрешение на испытание вакцины на детях.

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