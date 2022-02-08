Фантастические растения и где их снимают. Объявлены лауреаты всемирного конкурса «Садовый фотограф года»

«Магдалена создала эту потрясающую, мерцающую игру света, она подняла эту скромную бабочку до небесных высот», — говорит главный судья конкурса International Garden Photographer of the Year Тайрон Макглинчи.
«Каждый раз, когда я выигрывала этот конкурс, это был огромный сюрприз. Эти победы пришлись на разные периоды моего пути в фотографии, но каждый раз я радовалась одинаково — как ребёнок!» — призналась Магдалена Васичек.
Васичек получит от британских организаторов конкурса приз в 5 тысяч фунтов, а ее фото вместе с фотографиями других лауреатов конкурса в течение месяца, до 6 марта, будет выставлено в лондонском ботаническом саду Кью.
Первое место в категории «Портфель» — серия из шести снимков — заняла Ингрид Поплуэлл из Англии.
«В этой серии показаны удивительные формы соцветий, которые я собрала в своем саду и в живых изгородях и потом скомпоновала их при обработке фото. Я выбрала стиль китайского фарфора, классический белый с синим, чтобы подчеркнуть форму и структуру», — пояснила Ингрид Поплуэлл.
В конкурсе «Садовый фотограф года» в этом году, как и раньше, было много категорий и много победителей. Вот некоторые из них.
Категория «Садовая фауна», второе место — Экатерина Леонте, «Обычный зеленый кузнечик», Ред-Батт-Гарден, Солт-Лейк-Сити, США.