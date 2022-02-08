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12:08 (мск), источник: BBC News Русская служба

Фантастические растения и где их снимают. Объявлены лауреаты всемирного конкурса «Садовый фотограф года»

Польская фотохудожница Магдалена Васичек в третий раз победила в Международном конкурсе «Садовый фотограф года». В этот раз жюри покорила ее фотография бабочки, названная «Звездная пыль».

Источник: MAGDALENA WASICZEK

«Магдалена создала эту потрясающую, мерцающую игру света, она подняла эту скромную бабочку до небесных высот», — говорит главный судья конкурса International Garden Photographer of the Year Тайрон Макглинчи.

«Каждый раз, когда я выигрывала этот конкурс, это был огромный сюрприз. Эти победы пришлись на разные периоды моего пути в фотографии, но каждый раз я радовалась одинаково — как ребёнок!» — призналась Магдалена Васичек.

Васичек получит от британских организаторов конкурса приз в 5 тысяч фунтов, а ее фото вместе с фотографиями других лауреатов конкурса в течение месяца, до 6 марта, будет выставлено в лондонском ботаническом саду Кью.

Первое место в категории «Портфель» — серия из шести снимков — заняла Ингрид Поплуэлл из Англии.

Источник: INGRID POPPLEWELL

«В этой серии показаны удивительные формы соцветий, которые я собрала в своем саду и в живых изгородях и потом скомпоновала их при обработке фото. Я выбрала стиль китайского фарфора, классический белый с синим, чтобы подчеркнуть форму и структуру», — пояснила Ингрид Поплуэлл.

В конкурсе «Садовый фотограф года» в этом году, как и раньше, было много категорий и много победителей. Вот некоторые из них.

Категория «Садовая фауна», второе место — Экатерина Леонте, «Обычный зеленый кузнечик», Ред-Батт-Гарден, Солт-Лейк-Сити, США.

Источник: ECATERINA LEONTE

Категория «Садовая фауна», третье место — Данило Эрнесто Мелци, «Лесная завирушка» (вид птицы); Падреньяна, Ломбардия, Италия.

Источник: DANILO ERNESTO MELZI

Категория «Абстрактные образы», первое место — Иэн Гилмор, «Амариллис и лунник»; Западный Йоркшир, Англия.

Источник: IAN GILMOUR

Категория «Абстрактные образы», второе место — Торстен Шойерман, «Танцор»; Крайхгау, Баден-Вюртемберг, Германия.

Источник: THORSTEN SCHEUERMANN

Категория «Абстрактные образы», третье место — Лори Пик, «Аглаонема Крит»; округ Рокланд, штат Нью-Йорк, США.

Источник: LAURIE PEEK

Категория «Прекрасные сады», первое место — Божена Пиотровска, «Зелень у пруда»; дендрарий Войславице, Нижняя Силезия, Польша.

Источник: BOŻENA PIOTROWSKA

Категория «Прекрасные сады», второе место — Анна-Луиза Хэлли, «Изобилие»; Дандрум, Ирландия.

Источник: ANNA-LOUISE HALLY

Категория «Прекрасные сады», третье место — Божена Пиотровска, «Сердце сада»; дендрарий Войславице, Нижняя Силезия, Польша.

Источник: BOŻENA PIOTROWSKA

Категория «Дыхание просторов», первое место — Ли Хаудл, «Красота Бамфорда»; национальный парк Пик-дистрикт, Англия.

Источник: LEE HOWDLE

Категория «Дыхание просторов», второе место — Адам Бёртон, «Холм одинокого дерева», Девон, Англия.

Источник: ADAM BURTON

Категория «Дыхание просторов», третье место — Андреа Поцци, «Король»; Национальный парк Лос-Гласьярес, Патагония, Аргентина.

Источник: ANDREA POZZI

Категория «Растения и планета», первое место — Стюарт Чейп; берег На-Пали, остров Кауай, Гавайи, США.

Источник: STUART CHAPE

Категория «Растения и планета», второе место — Мауро Баттистелли, «Вращение»; Национальный парк «Озера Плитвиче», Хорватия.

Источник: MAURO BATTISTELLI

Категория «Растения и планета», третье место — Синь Чжун, «Раскрашенный лес»; Раскрашенные холмы, штат Орегон, США.

Источник: XIN ZHONG

Категория «Красота растений», первое место — Джанлука Бенини, «Контровой свет»; Мантуя, Ломбардия, Италия.

Источник: XIN ZHONG

Категория «Красота растений», второе место — Магдалена Васичек, «Гномик-мак»; Тжебиня, Польша.

Источник: XIN ZHONG

Категория «Красота растений», третье место — Чжен Хайлей, «Таинственный синий»; гора Цаншань, Юннань, Китай.

Источник: HAILEI ZHENG

Категория «Мир грибов», первое место — Тони Норт, «Вихрь грибницы»; Марбери-каунти-парк, Чешир, Англия.

Источник: TONY NORTH

Категория «Мир грибов», второе место — Барри Уэбб, «Триглавая коматриха»; Букингемшир, Англия.

Источник: BARRY WEBB

Категория «Мир грибов», третье место — Тони Норт, «Ложные опята», Ланкашир, Англия.

Источник: BARRY WEBB

Категория «Деревья, рощи и леса», первое место — Луиджи Руопполо, «Древесная армия», национальный парк «Гран-Сассо и Монти-делла-Лага», Италия.

Источник: BARRY WEBB

Категория «Деревья, рощи и леса», второе место — Росс Браун, «Озерцо в горах»; национальный парк «Кернгорм», Шотландия.

Источник: ROSS BROWN

Категория «Деревья, рощи и леса», третье место — Энн Найвенд, «Туман, снег, смола»; Национальный парк им. Косцюшко, Австралия.

Источник: ANNE NEIWAND

Категория «Пейзаж с цветами», первое место — Деннис Фрейтс, «Взрыв цвета»; заповедник Карризо-плейн, Калифония, США.

Источник: DENNIS FRATES

Категория «Пейзаж с цветами», второе место — Джиджи Уильямс, «Люпины на рассвете»; озере Текапо, Новая Зеландия.

Источник: GIGI WILLIAMS

Категория «Пейзаж с цветами», третье место — Джанлука Джанферрари, «Маки и васильки»; Норча, Умбрия, Италия.

Источник: GIANLUCA GIANFERRARI

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