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08:00 (мск), источник: Ведомости

Медицинские свидетельства о смерти будут выдавать в электронном виде

Медицинские свидетельства о смерти начнут выдавать в электронном виде с 1 марта этого года. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Минздрав будет вести единый федеральный реестр таких документов.

Источник: Агентство «Москва»

Все медсвидетельства будут оформляться в электронном виде, документ станет обязательным. Всю информацию, в том числе о причинах смерти, медики будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИЗС), а затем данные поступят в единый госреестр ЗАГС (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.

Родственникам умершего не нужно будет никуда предоставлять этот документ: раньше его нужно было относить в органы ЗАГС, чтобы поставить отметку о смерти человека, пишет «Российская газета».

Ранее стало известно, что депутаты Госдумы готовятся внести в феврале в нижнюю палату парламента проект нового закона о похоронном деле в России. Согласно этому документу, похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, эти организации также внесут в специальный реестр. Об этом сообщал источник в нижней палате, а также на источник, близкий к администрации президента.

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