Медицинские свидетельства о смерти будут выдавать в электронном виде

Все медсвидетельства будут оформляться в электронном виде, документ станет обязательным. Всю информацию, в том числе о причинах смерти, медики будут вносить в информационную систему здравоохранения (ЕГИЗС), а затем данные поступят в единый госреестр ЗАГС (ЕГР ЗАГС), Росстат и другие ведомства.
Родственникам умершего не нужно будет никуда предоставлять этот документ: раньше его нужно было относить в органы ЗАГС, чтобы поставить отметку о смерти человека, пишет «Российская газета».
Ранее стало известно, что депутаты Госдумы готовятся внести в феврале в нижнюю палату парламента проект нового закона о похоронном деле в России. Согласно этому документу, похороны станут госуслугой, а ритуальные агентства должны будут получать разрешение на свою деятельность, эти организации также внесут в специальный реестр. Об этом сообщал источник в нижней палате, а также на источник, близкий к администрации президента.