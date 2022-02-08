Вступил в силу закон о пожизненном сроке для педофилов

Он отметил, что в законодательстве осталось много пробелов по этому вопросу, поэтому нужно продолжить работу. «Педофилов необходимо наказывать максимально жёстко. Даже если преступление совершено впервые. И данная позиция должна найти отражение в федеральном законодательстве», — заявил Володин. Он обратился в Генпрокуратуру с просьбой проанализировать практику вынесения обвинительных приговоров за преступления против детей.
Согласно закону, пожизненное наказание также будут назначать преступникам, которые совершили насилие в отношении ребенка, сопряженное с другим тяжким или особо тяжким преступлением. Закон увеличивает возраст потерпевших с 14 до 18 лет. По действующему законодательству педофилией считается насилие над ребенком младше 14 лет.
Законопроект внесли на рассмотрение Госдумы в сентябре прошлого года депутаты фракции «Единая Россия» Павел Крашенинников и Александр Хинштейн, а также первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии ЕР Андрей Турчак.