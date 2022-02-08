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10:42 (мск), источник: ТАСС Наука

COVID-19 сочли безопасным для полового здоровья мужчин

Ученые выяснили, что хотя при коронавирусной функции уровень мужских гормонов и понижается, но после выздоровления он возвращается к прежним показателям.

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Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 8 февраля. Уровень мужских гормонов при заболевании новой коронавирусной инфекцией заметно снижается, однако через три месяца после выздоровления показатели приходят в норму. К такому выводу пришли российские ученые, пишет пресс-служба Сеченовского университета. Статью с описанием исследования принял к публикации научный журнал Andrology.

В исследовании участвовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольца в контрольной группе. Воспалений или нарушения кровотока в половых органах ученые не обнаружили, при этом гормональный статус заболевших заметно ухудшался. В том числе сильно падала концентрация тестостерона. Однако уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала.

По словам профессора Сеченовского университета Дмитрия Еникеева, одного из авторов работы, удар по гормональной системе происходит на пике заболевания.

«Теперь мы можем уверенно сказать — репродуктивная функция возвращается», — добавил Еникеев.

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