10:42 (мск), источник: ТАСС Наука
COVID-19 сочли безопасным для полового здоровья мужчин
Ученые выяснили, что хотя при коронавирусной функции уровень мужских гормонов и понижается, но после выздоровления он возвращается к прежним показателям.
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ТАСС, 8 февраля. Уровень мужских гормонов при заболевании новой коронавирусной инфекцией заметно снижается, однако через три месяца после выздоровления показатели приходят в норму. К такому выводу пришли российские ученые, пишет пресс-служба Сеченовского университета. Статью с описанием исследования принял к публикации научный журнал Andrology.
В исследовании участвовали 44 мужчин с коронавирусной инфекцией и 44 здоровых добровольца в контрольной группе. Воспалений или нарушения кровотока в половых органах ученые не обнаружили, при этом гормональный статус заболевших заметно ухудшался. В том числе сильно падала концентрация тестостерона. Однако уже через три месяца после выздоровления значимых различий между контрольной группой и пациентами, перенесшими COVID-19, спермограмма не показала.
По словам профессора Сеченовского университета Дмитрия Еникеева, одного из авторов работы, удар по гормональной системе происходит на пике заболевания.
«Теперь мы можем уверенно сказать — репродуктивная функция возвращается», — добавил Еникеев.