11:17 (мск), источник: Коммерсантъ
В России второй день подряд сокращается число заражений коронавирусом
В России за прошедшие сутки зарегистрировали 165 643 случая заражения коронавирусом. Это на 3,78% меньше, чем накануне (171 905).
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Число суточных госпитализаций составило 20 185, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
Регионы—лидеры по числу новых случаев:
По всей России умерли 698 заболевших, что на 12,75% меньше, чем вчера (609). Общее число умерших достигло 336 721. За день выздоровели 81 188 человек, всего — 10 706 142.
Регионы—лидеры по числу смертей:
Напомним, с 6 февраля в России отменили карантин для контактировавших с больными коронавирусом. Также теперь не требуется при выписке сдавать отрицательный тест на вирус, если лечение длилось больше недели.