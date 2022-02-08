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11:17 (мск), источник: Коммерсантъ

В России второй день подряд сокращается число заражений коронавирусом

В России за прошедшие сутки зарегистрировали 165 643 случая заражения коронавирусом. Это на 3,78% меньше, чем накануне (171 905).

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11:26 (мск)В Москве выявили 12 902 случая заражения коронавирусом за сутки
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Источник: РИА "Новости"

Число суточных госпитализаций составило 20 185, сообщил федеральный оперативный штаб по борьбе с COVID-19.

Регионы—лидеры по числу новых случаев:

  • Москва — 12 902 (за все время — 2 524 235);
  • Санкт-Петербург — 11 014 (1 168 366);
  • Московская область — 8486 (845 413);
  • Нижегородская область — 5250 (280 900);
  • Свердловская область — 5245 (257 103).

По всей России умерли 698 заболевших, что на 12,75% меньше, чем вчера (609). Общее число умерших достигло 336 721. За день выздоровели 81 188 человек, всего — 10 706 142.

Регионы—лидеры по числу смертей:

  • Москва — 85 (с начала пандемии — 39 602);
  • Санкт-Петербург — 67 (30 398);
  • Подмосковье — 38 (13 630);
  • Челябинская область — 20 (6 589);
  • Нижегородская область — 19 (10 679).

Напомним, с 6 февраля в России отменили карантин для контактировавших с больными коронавирусом. Также теперь не требуется при выписке сдавать отрицательный тест на вирус, если лечение длилось больше недели.

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