12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
Честное казино две недели искало сорвавшего джекпот туриста в США
Чтобы найти его, провели целое расследование.
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Житель Аризоны во время отпуска в Лас-Вегасе сорвал джекпот в размере 230 тысяч долларов (примерно 17,3 млн рублей), но даже не догадался об этом.
Роберт Тейлор проводил время за автоматом, которые обычно мигают лампочками и громко сигналят, если игрок выиграл даже крошечную сумму. Но в этот раз в работе игрового автомата произошел сбой, и он промолчал, сообщает UPI.
Тейлор уехал домой, не подозревая о своей удаче, а сотрудники казино бросились искать таинственного победителя, который так и не забрал выигрыш. Они обратились в Совет по азартным играм Невады, который начал масштабное расследование.
Эксперты потратили не один час на просмотр записей видеокамер, опрос свидетелей и сбор данных в транспортных компаниях. В итоге спустя две недели им удалось установить личность игрока и узнать, куда он уехал.
Узнав о выигрыше, ошарашенный Тейлор сообщил, что приедет за ним в Лас-Вегас лично.
Анна Лысенко