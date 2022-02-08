Таинственная болезнь стала превращать морские звезды в слизь

Ученые бьются над разгадкой таинственной болезни, из-за которой уже почти десятилетие миллионы морских звезд по всему миру превращаются в «слизь», а затем гибнут.
Эпидемия «синдрома истощения морских звезд» длится с 2013 года, она охватила пурпурных морских звезд Pisaster ochraceus и не менее 20 других видов этих животных. На теле звезды появляются белые пятна, а ткани вокруг них начинают разрушаться.
Из-за повреждения сосудов тело морской звезды теряет упругость, а вскоре она становится неспособна двигаться. Смерть наступает в течение нескольких дней, когда организм полностью разрушается. В появлении синдрома ученые винят патогены, фитопланктон и потепление океана, ведь в теплой воде болезни распространяются быстрее.
Гибель морских звезд наносит большой ущерб прибрежным экосистемам. В их отсутствие в воде резко размножаются мидии, что в свою очередь бьет по местному биоразнообразию.
Не так давно другая группа ученых выяснила, что одни звезды выработали устойчивость болезни, тогда как другие гибнут по-прежнему. Теперь морские биологи из Орегонского государственного университета протестировали 200 пурпурных морских звезд, чтобы выяснить, существуют ли какие-либо генетические различия между здоровыми и больными звездами.
К сожалению, генетический анализ не выявил четкой генетической основы того, почему одни пурпурные морские звезды выживают, а другие нет. Однако исследователи обнаружили несколько областей в геноме, которые могут иметь связь с устойчивостью к болезням вообще и намерены продолжить исследования.