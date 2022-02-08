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14:45 (мск), источник: Секрет Фирмы

Силовики пришли с обыском в предприятия, занимающиеся уборкой снега в Петербурге

Петербургская полиция провела массовые обыски в жилкомсервисах и дорожных предприятиях, занимающихся уборкой снега в городе. По данным издания «Фонтанка», обыски прошли по 60 адресам. В них приняли участие порядка 200 сотрудников полиции, Следственного комитета и СОБР. По словам источника РИА «Новости», мероприятия связаны с некачественной работой предприятий.

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Источник: РИА "Новости"

Собеседники «Фонтанки» уточнили, что следственные мероприятия по просьбе городской администрации прошли во многих районах города — например, в Выборгском, Приморском и Фрунзенском.

Информацию об обысках подтвердили изданию «Деловой Петербург» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.

«Готовится информация по этому делу, официальный релиз последует в ближайшее время», — сообщили в управлении.

Петербуржцы с начала зимы жалуются на непроходимость дорог в центре города из-за неубранного снега, заваленные переходы и неэффективный вывоз мусора.

Глава жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявлял, что главной причиной снежного коллапса стал дефицит дворников. По его оценкам, городу недостает 19 000 работников, а пока проблема не решена, службы ЖКХ работают на пределе своих возможностей. 17 января стало известно, что прокуратура начала «проводить проверки по сообщениям, размещенным в сети интернет, о ненадлежащей работе коммунальных служб».

Ранее источник в администрации города рассказал, что уборка снега в Санкт-Петербурге стала для губернатора Александра Беглова «личным горем». При этом градоначальник не собирается реагировать на «истерию» в соцсетях. Власти города собираются успешно закончить коммунальную реформу в 2022 году, и для этого достаточно денег. Об этом заявил вице-губернатор Анатолий Повелий, выступая перед Заксобранием Петербурга.

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