Силовики пришли с обыском в предприятия, занимающиеся уборкой снега в Петербурге

Собеседники «Фонтанки» уточнили, что следственные мероприятия по просьбе городской администрации прошли во многих районах города — например, в Выборгском, Приморском и Фрунзенском.
Информацию об обысках подтвердили изданию «Деловой Петербург» в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу.
«Готовится информация по этому делу, официальный релиз последует в ближайшее время», — сообщили в управлении.
Петербуржцы с начала зимы жалуются на непроходимость дорог в центре города из-за неубранного снега, заваленные переходы и неэффективный вывоз мусора.
Глава жилищного комитета Санкт-Петербурга Олег Зотов заявлял, что главной причиной снежного коллапса стал дефицит дворников. По его оценкам, городу недостает 19 000 работников, а пока проблема не решена, службы ЖКХ работают на пределе своих возможностей. 17 января стало известно, что прокуратура начала «проводить проверки по сообщениям, размещенным в сети интернет, о ненадлежащей работе коммунальных служб».
Ранее источник в администрации города рассказал, что уборка снега в Санкт-Петербурге стала для губернатора Александра Беглова «личным горем». При этом градоначальник не собирается реагировать на «истерию» в соцсетях. Власти города собираются успешно закончить коммунальную реформу в 2022 году, и для этого достаточно денег. Об этом заявил вице-губернатор Анатолий Повелий, выступая перед Заксобранием Петербурга.