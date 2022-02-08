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13:59 (мск), источник: N + 1

Итальянский аспирант нашел вероятную внебрачную дочь Марко Поло

Сведения о ней содержались в завещании, обнаруженном в Венеции.

Итальянский аспирант обнаружил доказательства того, что у Марко Поло в конце XIII века родилась дочь Аньезе, о существовании которой историки раньше только предполагали. Они содержались в завещании, составленном в 1319 году, которое недавно нашли в венецианском архиве. Похоже, она была внебрачной дочерью путешественника. Об этом сообщает издание The Guardian.

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Итальянский купец и путешественник Марко Поло родился в 1254 году в семье венецианских торговцев пряностями и ювелирными изделиями. В 1271 году он вместе со своим отцом и дядей отправился из Италии в большое путешествие по Азии, завершившееся в Китае, где они остались практически на 17 лет, поступив на службу к монгольскому хану Хубилаю. Поло вернулись в Венецию лишь в 1295 году, после чего Марко поучаствовал в морском сражении с генуэзцами. Пока он находился в плену у последних, сокамерник записал его рассказы, которые впоследствии стали известны как книга «Путешествия Марко Поло». Однако сам факт путешествия Поло ставится под сомнение еще с момента его возвращения в Италию. Возможно, он просто пересказал истории, которые услышал от персидских купцов.

После освобождения из плена в 1299 году Марко Поло вернулся в Венецию. Однако о его дальнейшей жизни известно достаточно немного. Историки знают, что он женился на представительнице известного венецианского рода, которая родила ему трех дочерей — Фантину, Беллелу и Морету. Марко умер в 1324 году в возрасте 69 лет и был похоронен в церкви Сан-Лоренцо.

Однако аспирант Марчелло Болоньяри (Marcello Bolognari) из Университета Ка-Фоскари исследовал завещание, которое было недавно обнаружено в государственном архиве Венеции. В этом документе, написанном седьмого июля 1319 года, сообщалось, что некая Аньезе, умершая в возрасте 20 лет, поручила своему отцу Поло передать ее духовное завещание священнику Пьетро Пагано, который служил в венецианской церкви Сан-Феличе.

Исследователь отметил, что в других документах также присутствовали намеки на существование Аньезе, однако эта находка служит убедительным подтверждением прошлых догадок. Болоньяри полагает, что между Аньезе и Поло существовали крепкие и доверительные отношения, поэтому она поручила именно ему передать свое завещание. В этом документе не была названа ее мать. Вероятно, она умерла еще до его составления. По словам историка, сама Аньезе была замужем и имела двух маленьких детей.

Предполагалось, что Аньезе родилась в период между 1295 и 1298 годом, когда Марко Поло уже вернулся в Венецию после продолжительного путешествия по Азии и еще не угодил в плен к генуэзцам. Болоньяри отметил, что никаких сведений о браке Поло с матерью Аньезе у историков нет. Возможно, она стала плодом любовного романа.

Михаил Подрезов

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