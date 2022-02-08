14:02 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые создали «карту сокровищ» Антарктиды
В ледяных щитах внутри континента спрятаны сотни тысяч метеоритов.
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Во льдах Антарктиды может находиться более 300 тысяч метеоритов, и ученые впервые составили приблизительную карту, где именно нужно их искать.
Камни из космоса накапливались в Антарктиде на протяжении тысячелетий. Метеориты падают и застревают в ледяных щитах внутри континента. Обнаружить их со спутников невозможно, потому что эти объекты слишком малы. Но оказалось, что найти их можно по косвенным признакам.
Для этого исследователи из Делфтского технологического университета в Нидерландах использовали искусственный интеллект. Он обрабатывал данные спутниковых наблюдений за температурой, льдом, поверхностным покровом и геометрией региона. Оказалось, все эти параметры могут указывать, где именно на континенте спрятаны метеориты. Полученные данные исследователи нанесли на интерактивную карту.
«Мы ожидаем, что “карта сокровищ” будет точной на 80 процентов», — говорит ученый Вероника Толленаар, руководившая исследованием.
Анна Лысенко