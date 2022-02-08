Путин поручил бесплатно подавать газ на Вечные огни

«Правительству Российской Федерации совместно с публичным акционерным обществом “Газпром” организовать на безвозмездной основе поставку природного газа для обеспечения возможности постоянного горения Вечного огня и периодического горения Огня памяти на воинских захоронениях и мемориальных сооружениях, находящихся вне воинских захоронений», — говорится в поручении на сайте Кремля.
Срок исполнения поручения — до 1 мая 2022 года. Ответственными назначены премьер-министр Михаил Мишустин и глава Газпрома Алексей Миллер.
Ранее на совещании президента России с членами правительства вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак обратился к Путину с предложением нормативно установить нулевой размер платы за газ, поставляемый для Вечных огней, и отметил, что такой подход согласован с главой «Газпрома» Алексеем Миллером.