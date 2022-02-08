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20:25 (мск), источник: ТАСС

Умер первый министр архитектуры и строительства России Фурманов

Ему было 85 лет.

Источник: Минстрой РФ

МОСКВА, 8 февраля. /ТАСС/. Первый министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства России Борис Фурманов умер 7 февраля в возрасте 85 лет, сообщила во вторник пресс-служба Минстроя России.

«Его жизнь неразрывно связана с развитием строительной отрасли нашей страны. Приносим семье и близким искренние соболезнования в связи с невосполнимой утратой», — говорится в сообщении.

Борис Александрович Фурманов родился 17 декабря 1936 года в Северодонецке Луганской области.

С 1986 года занимал должности заместителя министра строительства предприятий тяжелой индустрии СССР и министра строительства в районах Урала и Западной Сибири СССР. В 1990—1992 годах — член правительства Российской Федерации, председатель Государственного комитета по архитектуре и строительству РСФСР, министр архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства России.

С 1993 по 1994 год — заместитель председателя экспертного совета при президенте России, замглавы Минэкономики России. В 1994—2001 годах являлся заместителем председателя Государственной инвестиционной корпорации. Заслуженный строитель Российской Федерации, почетный строитель России, лауреат премии Совета министров СССР.

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